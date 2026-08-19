Guatemala continúa bajo monitoreo debido a su constante La actividad sísmica durante hoy miércoles 19 de agosto de 2026. El país centroamericano se encuentra en una zona de alta actividad tectónica, por lo que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) mantiene el registro y seguimiento de los movimientos telúricos detectados en diferentes puntos del territorio guatemalteco.

En esta cobertura podrás conocer los detalles del último sismo registrado en Guatemala, incluyendo la hora exacta en que ocurrió, su magnitud, profundidad y la ubicación del epicentro. La información será actualizada conforme se emitan nuevos reportes oficiales.

Los movimientos de mayor intensidad pueden sentirse en distintas localidades, dependiendo de factores como la profundidad del evento y la distancia respecto del epicentro. Ante un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y ubicarse en una zona segura siguiendo las indicaciones oficiales.

CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 19/08/2026.- Te compartimos los datos sobre dónde y a qué hora fueron registrados los últimos temblores en Guatemala este lunes 17 de agosto, así como su magnitud, profundidad y epicentro, según el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH). FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

Temblor en Guatemala: martes 18 de agosto de 2026

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) publicó en tiempo real el último reporte del sismo que se realizó hoy miércoles 19 de agosto en Guatemala.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo

Diseña un plan familiar de emergencia y realiza simulacros periódicos.

Identifica las zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.

Mantén un kit con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos, botiquín y documentos importantes.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Conoce las rutas de evacuación y los refugios más cercanos.

Durante un sismo

Permanece calmado y evita correr o salir precipitadamente.

Si estás en interiores, agáchate, cúbrete bajo una superficie firme y sujétate.

No te acerques a ventanas, lámparas ni objetos colgantes.

Si te encuentras al aire libre, aléjate de edificios, postes eléctricos y árboles.

Evita usar ascensores o escaleras durante el movimiento.

Después de un sismo

Verifica tu estado de salud y el de quienes te rodean.

Inspecciona tu vivienda y no enciendas fuego si percibes olor a gas.

Escucha los reportes oficiales y sigue las instrucciones de las autoridades locales.

Reporta fugas, incendios o daños a las líneas de emergencia.

Brinda ayuda a otras personas si es seguro hacerlo.

¿Qué debe incluir nuestra Mochila de las 72 Horas? La regla de oro es que cada mochila debe adaptarse a las necesidades de tu familia. | Crédito: INSIVUMEH

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre sismos en Guatemala

¿Cuál fue el último temblor en Guatemala?

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) será el encargado en reportar los movimientos sísmicos que se realizó hoy en Guatemala.

¿Se pueden predecir los sismos?

Actualmente, no existe tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Sin embargo, el monitoreo constante y los modelos de riesgo sí permiten identificar zonas con alta probabilidad de actividad sísmica.

¿Dónde consultar los reportes más recientes?

Toda la información actualizada y verificada sobre la actividad sísmica en Guatemala puede consultarse en el portal oficial del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

¿Qué magnitud puede generar daños significativos?

Los sismos de magnitud superior a 5.0 pueden causar daños moderados, mientras que los de 6.0 o más representan un riesgo elevado para zonas urbanas o con construcciones antiguas.

¿Qué diferencia existe entre hipocentro y epicentro?

El hipocentro es el punto exacto bajo la tierra donde se origina la liberación de energía sísmica, mientras que el epicentro es la proyección vertical de ese punto en la superficie terrestre, siendo generalmente el lugar donde se percibe con mayor intensidad el movimiento.

¿Por qué los sismos profundos se sienten menos?

La intensidad de un sismo disminuye en superficie a medida que aumenta la profundidad de su origen, ya que las ondas sísmicas pierden energía y se dispersan al atravesar una mayor cantidad de masa rocosa antes de alcanzar las zonas habitadas.

¿Qué medidas tomar durante un sismo?

La regla fundamental es mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer y buscar refugio bajo una estructura firme o en zonas de seguridad designadas; nunca se deben utilizar ascensores ni correr hacia el exterior durante el movimiento.

¿Qué se debe incluir en un kit de emergencia?

Un kit básico debe contener agua embotellada, alimentos no perecederos, una linterna, pilas adicionales, un botiquín de primeros auxilios, silbato, documentos personales importantes en una bolsa impermeable y una radio a pilas para mantenerse informado ante cortes de energía.

¿Qué hacer si me encuentro manejando durante un sismo?

Si estás en un vehículo, reduce la velocidad gradualmente y detente en un lugar seguro, lejos de puentes, pasos a desnivel, postes de luz, árboles o letreros que puedan caer. Permanece dentro del auto con el cinturón puesto hasta que el movimiento cese y evita detenerte en zonas que bloqueen el paso de vehículos de emergencia.

¿Cómo asegurar los objetos dentro de mi casa para reducir riesgos?

La mejor medida es fijar muebles pesados, estanterías, espejos y televisores directamente a las paredes utilizando correas o soportes de seguridad. Además, evita colocar objetos pesados o de vidrio en repisas altas que estén sobre camas o lugares donde sueles sentarte, para prevenir lesiones por caída de objetos durante el movimiento.

¿Qué significa la magnitud de un sismo?

La magnitud es una medida logarítmica que cuantifica la energía liberada en el hipocentro. Cada incremento de un número entero en la escala representa un aumento de aproximadamente 32 veces más energía liberada.

¿Por qué los sismos “ondulan” en lugar de sacudir bruscamente?

Esto depende de la distancia al epicentro y el tipo de suelo. En zonas alejadas o con suelos blandos, las ondas sísmicas se transforman en movimientos más lentos y oscilatorios, mientras que cerca del epicentro las sacudidas suelen ser más violentas y repentinas.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

Es una zona de intensa actividad sísmica y volcánica que rodea el océano Pacífico. Se extiende por las costas de América, Asia y Oceanía, y concentra aproximadamente el 90% de todos los terremotos del mundo debido al movimiento de diversas placas tectónicas.

¿Qué es el “tiempo de alertamiento” sísmico?

Es el intervalo entre el momento en que suena la alerta y la llegada de las ondas sísmicas más intensas a una ciudad. Este tiempo varía desde unos pocos segundos hasta poco más de un minuto, dependiendo de la distancia del epicentro respecto al sensor más cercano.

¿Cómo afecta el tipo de suelo a la intensidad percibida?

Los suelos blandos o sedimentarios tienden a amplificar las ondas sísmicas, haciendo que el movimiento se sienta con mucha mayor intensidad en comparación con terrenos rocosos y sólidos.

¿Es recomendable instalar una app de alerta sísmica en el celular?

Sí, es una herramienta complementaria muy útil, siempre y cuando la aplicación sea oficial o esté conectada directamente a los sensores del sistema de alerta para garantizar la veracidad de la información.