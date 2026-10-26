Los reportes de temblores en Hawái permiten conocer dónde se producen los movimientos sísmicos y cuáles son sus características. Para este lunes 26 de octubre de 2026, la referencia oficial es el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y su Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO), encargado de vigilar los terremotos y volcanes activos de la región.u

El evento más reciente de Hawái identificado en el registro oficial recuperado para esta cobertura ocurrió a las 17:05:27,75 del domingo 25 de octubre, hora local, a 5 kilómetros al oeste-suroeste de Pāhala. El movimiento figura con magnitud 1,71 y una profundidad de 31,14 kilómetros. Se trata de un registro automático, no de un sismo confirmado como ocurrido este lunes en horario hawaiano

¿Por qué tiembla en Hawái? El Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO), perteneciente al USGS, explica que el archipiélago registra miles de sismos al año por el movimiento del magma, el desplazamiento de fallas y la deformación de la corteza terrestre bajo el peso de las islas.

Temblor en Hawái EN VIVO hoy, 26 de octubre de 2026: últimos reportes del USGS

El mapa sísmico del USGS permite identificar los terremotos registrados en Hawái y revisar los detalles de cada evento. La información incluye la hora local o de referencia indicada en el registro, la magnitud, la profundidad del foco sísmico y la ubicación del epicentro, datos que ayudan a conocer las características de la actividad sísmica detectada.

Durante este lunes 26 de octubre, consulta la plataforma oficial para revisar los movimientos telúricos incorporados a lo largo del día. Los registros pueden actualizarse conforme los especialistas procesan las señales de las estaciones sismológicas y verifican las estimaciones iniciales, por lo que la magnitud y otros parámetros podrían experimentar modificaciones.

Para conocer los datos más recientes, ingresa al mapa interactivo de terremotos del USGS. Allí podrás localizar los eventos registrados en California y consultar la información disponible para cada movimiento telúrico.

Temblor en Hawái EN VIVO hoy, 26 de octubre: últimos reportes verificados

La siguiente tabla reúne antecedentes recientes que aparecen en el archivo oficial consultado. Las horas se presentan en horario de Hawái, HST (UTC−10), para evitar confundir la fecha del archipiélago con la del registro internacional.

Fecha local en Hawái Hora local HST Magnitud Ubicación del epicentro según el USGS Profundidad Identificador 25/10/2026 17:05:27,75 1,71 5 km al oeste-suroeste de Pāhala 31,14 km hv75063816 25/10/2026 15:17:16,73 2,02 15 km al noreste de Pāhala 29,26 km hv75063776 25/10/2026 14:25:25 2,28 12 km al sur-sureste de Volcano 1,54 km hv75063766 25/10/2026 13:41:23,42 1,70 16 km al este de Pāhala 40,32 km hv75063756

¿Dónde fue el epicentro del último sismo verificado en esta consulta?

El movimiento más reciente identificado en el archivo recuperado se localizó cerca de Pāhala, en la isla de Hawái. Estos son los datos del registro:

Fecha local: domingo 25 de octubre de 2026.

Hora en Hawái: 17:05:27,75 HST.

Hora del catálogo en UTC: 03:05:27,75 del lunes 26 de octubre.

Magnitud: 1,71.

Epicentro: 5 kilómetros al oeste-suroeste de Pāhala.

Profundidad: 31,14 kilómetros.

Coordenadas: 19,1768° de latitud norte y 155,5223° de longitud oeste.

Código del evento: hv75063816.

Estado del reporte recuperado: automático.

¿Dónde consultar los sismos de Hawái en tiempo real?

Para revisar nuevos movimientos, ingresa al Observatorio Vulcanológico de Hawái del USGS. El HVO monitorea la actividad sísmica y volcánica del archipiélago y proporciona acceso a información oficial sobre los terremotos recientes.

Dato Qué revisar Fecha y hora Identifica si el registro está expresado en UTC o en hora local de Hawái. Magnitud Conserva el valor que presenta la versión consultada. Epicentro Reproduce la distancia y dirección respecto de la localidad indicada. Profundidad Incluye el valor en kilómetros. Identificador Permite distinguir un evento de otro y seguir sus revisiones. Estado Diferencia un cálculo automático de un registro revisado.

Actividad sísmica en Hawái: principales fallas y zonas de peligro

El sur y sureste de la isla de Hawái —también conocida como Isla Grande o Big Island— concentran el mayor peligro sísmico del archipiélago. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), esta exposición está relacionada con las fallas situadas bajo los flancos de los volcanes y con la deformación de la placa oceánica que sostiene las islas. Sin embargo, los terremotos fuertes pueden causar daños lejos del epicentro y afectar a otras islas del estado.

Para entender dónde tiembla en Hawái, conviene distinguir entre fallas superficiales, fallas profundas y zonas sísmicas: no todos los movimientos se originan en una fractura visible ni están directamente asociados con una erupción. Los terremotos más dañinos pueden producirse en la base de los edificios volcánicos o en la litosfera, la capa rígida que comprende la corteza y la parte superior del manto terrestre.

Falla o zona Ubicación Importancia para el peligro sísmico Falla de despegue basal de Kīlauea —décollement— Bajo el flanco sur de Kīlauea, en el contacto entre el volcán y el antiguo fondo oceánico. Su movimiento originó el terremoto de magnitud 6,9 del 4 de mayo de 2018 y el de Kalapana de magnitud 7,7 en 1975. Sistema de fallas de Hilina Ladera sur de Kīlauea, donde se encuentran escarpes como Hilina Pali y Hōlei Pali. Algunas se desplazaron durante el terremoto de 1975. Zona sísmica de Kaʻōiki Sector situado entre Mauna Loa y Kīlauea. Allí se produjo el terremoto de magnitud 6,6 del 16 de noviembre de 1983. Zona de fallas de Hīlea y entorno de Pāhala Flanco sureste de Mauna Loa, en el distrito de Kaʻū. Este sector está vinculado al entorno de origen del gran terremoto de Kaʻū de 1868, cuya magnitud se estima en 7,9. Litosfera bajo el oeste de la Isla Grande Entorno de Kīholo y otros sectores profundos bajo la isla. El peligro no se limita a las fallas superficiales: el terremoto de Kīholo de 2006, de magnitud 6,7, se produjo a unos 29 kilómetros de profundidad, dentro de la litosfera.

¿Cómo monitorea el USGS los terremotos de Hawái?

El USGS y sus organismos asociados utilizan redes sísmicas para detectar y localizar terremotos. La información obtenida permite determinar parámetros como la magnitud, profundidad y ubicación de los eventos.

El organismo mantiene una plataforma de “Latest Earthquakes” para consultar los terremotos registrados recientemente y un catálogo que permite buscar eventos por intervalo de tiempo, magnitud, área geográfica y otros criterios.

Estos datos también sirven para estudiar el peligro sísmico, analizar el comportamiento de las fallas y comprender mejor cómo se producen y propagan los movimientos del terreno.

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona en Alaska?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que utiliza redes de sensores para detectar rápidamente terremotos que ya comenzaron. En California, las alertas pueden proporcionar un aviso antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas zonas.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

El sistema no predice terremotos. Su función es detectar rápidamente un movimiento que ya está ocurriendo y aprovechar la diferencia entre la detección del sismo y la llegada del movimiento fuerte para proporcionar un margen de tiempo que, en determinadas circunstancias, puede ser de segundos.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un terremoto puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS / USGS

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe cómo se siente el movimiento y los efectos que produce en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede tener una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la distancia al epicentro y las condiciones locales.