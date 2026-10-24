Mantente al tanto de la actividad sísmica en Hawái hoy sábado 24 de octubre de 2026. A través de los reportes y el mapa oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), puedes verificar en tiempo real el epicentro, la magnitud y la profundidad de cada temblor registrado a lo largo del archipiélago. Sigue esta cobertura para monitorear la distribución y los detalles de cada movimiento telúrico.

¿Por qué tiembla en Hawái? El Observatorio Vulcanológico de Hawái (HVO), perteneciente al USGS, explica que el archipiélago registra miles de sismos al año por el movimiento del magma, el desplazamiento de fallas y la deformación de la corteza terrestre bajo el peso de las islas.

Temblor en Hawái EN VIVO hoy, sábado 24 de octubre de 2026: últimos reportes del USGS

El mapa sísmico del USGS permite identificar los terremotos registrados en Hawái y revisar los detalles de cada evento. La información incluye la hora local o de referencia indicada en el registro, la magnitud, la profundidad del foco sísmico y la ubicación del epicentro, datos que ayudan a conocer las características de la actividad sísmica detectada.

Durante este sábado 24 de octubre, consulta la plataforma oficial para revisar los movimientos telúricos incorporados a lo largo del día. Los registros pueden actualizarse conforme los especialistas procesan las señales de las estaciones sismológicas y verifican las estimaciones iniciales, por lo que la magnitud y otros parámetros podrían experimentar modificaciones.

Para conocer los datos más recientes, ingresa al mapa interactivo de terremotos del USGS. Allí podrás localizar los eventos registrados en California y consultar la información disponible para cada movimiento telúrico.

Actividad sísmica en Hawái: principales fallas y zonas de peligro

El sur y sureste de la isla de Hawái —también conocida como Isla Grande o Big Island— concentran el mayor peligro sísmico del archipiélago. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), esta exposición está relacionada con las fallas situadas bajo los flancos de los volcanes y con la deformación de la placa oceánica que sostiene las islas. Sin embargo, los terremotos fuertes pueden causar daños lejos del epicentro y afectar a otras islas del estado.

Para entender dónde tiembla en Hawái, conviene distinguir entre fallas superficiales, fallas profundas y zonas sísmicas: no todos los movimientos se originan en una fractura visible ni están directamente asociados con una erupción. Los terremotos más dañinos pueden producirse en la base de los edificios volcánicos o en la litosfera, la capa rígida que comprende la corteza y la parte superior del manto terrestre.

Falla o zona Ubicación Importancia para el peligro sísmico Falla de despegue basal de Kīlauea —décollement— Bajo el flanco sur de Kīlauea, en el contacto entre el volcán y el antiguo fondo oceánico. Su movimiento originó el terremoto de magnitud 6,9 del 4 de mayo de 2018 y el de Kalapana de magnitud 7,7 en 1975. Sistema de fallas de Hilina Ladera sur de Kīlauea, donde se encuentran escarpes como Hilina Pali y Hōlei Pali. Algunas se desplazaron durante el terremoto de 1975. Zona sísmica de Kaʻōiki Sector situado entre Mauna Loa y Kīlauea. Allí se produjo el terremoto de magnitud 6,6 del 16 de noviembre de 1983. Zona de fallas de Hīlea y entorno de Pāhala Flanco sureste de Mauna Loa, en el distrito de Kaʻū. Este sector está vinculado al entorno de origen del gran terremoto de Kaʻū de 1868, cuya magnitud se estima en 7,9. Litosfera bajo el oeste de la Isla Grande Entorno de Kīholo y otros sectores profundos bajo la isla. El peligro no se limita a las fallas superficiales: el terremoto de Kīholo de 2006, de magnitud 6,7, se produjo a unos 29 kilómetros de profundidad, dentro de la litosfera.

¿Cómo monitorea el USGS los terremotos de Hawái?

El USGS y sus organismos asociados utilizan redes sísmicas para detectar y localizar terremotos. La información obtenida permite determinar parámetros como la magnitud, profundidad y ubicación de los eventos.

El organismo mantiene una plataforma de “Latest Earthquakes” para consultar los terremotos registrados recientemente y un catálogo que permite buscar eventos por intervalo de tiempo, magnitud, área geográfica y otros criterios.

Estos datos también sirven para estudiar el peligro sísmico, analizar el comportamiento de las fallas y comprender mejor cómo se producen y propagan los movimientos del terreno.

¿Qué es ShakeAlert y cómo funciona en Alaska?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que utiliza redes de sensores para detectar rápidamente terremotos que ya comenzaron. En California, las alertas pueden proporcionar un aviso antes de que las ondas sísmicas más fuertes alcancen determinadas zonas.

ShakeAlert es el sistema de alerta temprana que detecta terremotos en curso y puede enviar avisos antes de que las sacudidas más fuertes lleguen a determinadas zonas de California, dando a la población unos segundos para ponerse a salvo. FOTO DE USGS / USGS

El sistema no predice terremotos. Su función es detectar rápidamente un movimiento que ya está ocurriendo y aprovechar la diferencia entre la detección del sismo y la llegada del movimiento fuerte para proporcionar un margen de tiempo que, en determinadas circunstancias, puede ser de segundos.

¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto?

Un terremoto puede producirse sin previo aviso, por lo que la preparación es una de las principales herramientas para reducir el riesgo.

La recomendación durante un terremoto es aplicar la técnica “agáchate, cúbrete y sujétate”: proteger la cabeza y el cuello, refugiarse bajo una mesa resistente y mantenerse allí hasta que termine el movimiento. FOTO DE USGS / USGS

Antes de un sismo

Prepara un plan familiar de emergencia y establece un punto de encuentro.

Ten agua, alimentos, una linterna, un botiquín y otros suministros básicos.

Fija muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Identifica los lugares más seguros dentro de tu vivienda, oficina o centro educativo.

Conoce las rutas de evacuación y los puntos de encuentro.

Durante un sismo

La recomendación principal es agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un inmueble, busca protección debajo de una mesa o estructura resistente y protege la cabeza y el cuello.

Aléjate de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer. No corras hacia la salida mientras continúa el movimiento ni utilices ascensores.

Si estás en la calle, aléjate de edificios, postes, cables y otros elementos que puedan desprenderse. Si conduces, detente en un lugar seguro y permanece dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

Después de un sismo

Comprueba si hay personas heridas y revisa posibles daños solo cuando sea seguro hacerlo. Presta atención a fugas de gas, problemas eléctricos o daños estructurales.

Mantente informado mediante fuentes oficiales y permanece atento a posibles réplicas. Evita ingresar a edificios dañados hasta que las autoridades determinen que son seguros.

Un kit de emergencia con agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y otros suministros básicos puede ayudar a una familia a estar preparada ante un terremoto y sus posibles consecuencias. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿Qué diferencia existe entre magnitud e intensidad?

La magnitud mide el tamaño del terremoto en su origen, mientras que la intensidad describe cómo se siente el movimiento y los efectos que produce en un lugar determinado. Por ello, un mismo terremoto puede tener una sola magnitud, pero diferentes niveles de intensidad según la distancia al epicentro y las condiciones locales.