En México se registran, en promedio, 90 sismos al año con magnitudes superiores a 4 grados en la escala de Richter, principalmente en los estados ubicados en la franja del Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta región concentra alrededor del 60% de la actividad sísmica mundial. Debido a ello, resulta fundamental consultar los reportes actualizados del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que ofrecen información precisa sobre la hora, el epicentro y la magnitud de cada evento en entidades como la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Baja California, Colima, Michoacán, Veracruz, entre otras.

Asimismo, es importante seguir las recomendaciones preventivas emitidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las autoridades competentes para estar preparados ante una eventual emergencia. En caso de un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, transmitir seguridad a familiares y amigos, y contar con una mochila de emergencia que incluya alimentos, agua, ropa, documentos importantes y un botiquín de primeros auxilios.

Últimos temblores en México hoy, jueves 28 de agosto 2025

En ese sentido, te comparto el reporte oficial de los últimos sismos detectados por el SSN en el territorio de México este jueves 28 de agosto de 2025 desde los estados que registran mayor frecuencia sísmica como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Baja California, Colima, entre otros.

Datos del temblor Último sismo en México hoy. 28 de agosto 2025 Fecha 28/08/2025 Hora - Magnitud - Latitud - Longitud - Epicentro - Profundidad - Fuente Servicio Sismológico Nacional (SSN)

¿Cómo debes actuar antes, durante y después de un sismo en México?

Te comparto una lista útil de buenos acciones que debes realizar para poder enfrentar un fuerte sismo en México o cualquier otro país del mundo. Pon en práctica las siguientes recomendaciones de seguridad que te mostraré a continuación:

Mapa sísmico de México donde podrás ver los estados donde hay mayor y menor riesgo de producirse temblores, según datos oficial del SSN. (Foto: Servicio Sismológico Nacional / UNAM)

Antes del sismo en México

Revisa constantemente la infraestructura de tu hogar.

Instala cerraduras de seguridad, gabinetes y estanterías.

Guarda los objetos más frágiles en lugares seguros.

Ten siempre un botiquín de primeros auxilios.

Busca un punto de encuentro óptimo donde haya la suficiente seguridad para tu familia.

Educa a tus familiares para que puedan cerrar las llaves de luz, gas y agua.

Haz una lista de números de emergencia para contactar a los médicos, la policía, protección civil, entre otros.

Durante el sismo en México

Aléjate de las ventanas, espejos y objetos cortantes que puedan caer al suelo.

Busca un refugio debajo de una mesa resistente o, también, puedes poner debajo del marco de una puerta.

Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazo.

Evita utilizar los ascensores y toma las escaleras durante el sismo.

Nunca salgas corriendo de un edificio cuando el sismo está en movimiento.

Después del sismo en México

Busca ayuda médica para atender a personas afectadas con lesiones graves.

Presta primeros auxilios y apoyo emocional a los heridos que lo necesiten.

No utilices el teléfono móvil de forma irresponsable, así evitarás sobrecargar las líneas.

Revisa los daños estructurales de tu vivienda.

Cerrar las llaves para evitar posibles fugas de luz, agua o gas.

No encienda velas, fósforos u otro elemento que pueda provocar un incendio.

Los fenómenos naturales son eventos imprevistos y, a menudo, repentinos. Por ese motivo, en este video te explicaremos la importancia de contar con una mochila de emergencia para enfrentar emergencias ocasionadas por un sismo en México.