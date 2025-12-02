El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el martes 2 de diciembre de 2025, a las 11:41:41 hora local, se registró un evento sísmico de magnitud 4.6. El epicentro se localizó a 56 kilómetros al suroeste de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao. El sismo tuvo una profundidad de 44 kilómetros.

De acuerdo con la información obtenida por la red de estaciones sísmicas del IGP, el movimiento fue percibido con una intensidad de entre III y IV en la escala de Mercalli Modificada en la zona de Bellavista. Este nivel de intensidad indica que el temblor fue sentido con claridad por la población, sin causar daños estructurales importantes.

El evento tuvo coordenadas epicentrales de latitud -12.40 y longitud -77.52, ubicándose en la región costera central del país. No se reportaron anomalías sísmicas antes ni réplicas significativas luego del movimiento principal, según el monitoreo continuo realizado por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El IGP recomienda a la población mantener la calma y seguir las medidas de prevención ante sismos, revisando planes de emergencia, rutas de evacuación y la seguridad estructural de las viviendas. Las entidades de defensa civil continúan vigilando la zona para descartar posibles afectaciones.

Temblor en Perú hoy: reporte sísmico del IGP

Fecha y Hora Local: 02/12/2025 11:41:41

Magnitud: 4.6

Profundidad: 44km

Latitud: -12.40

Longitud: -77.52

Intensidad: III-IV Bellavista

Referencia: 56 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao

Preguntas frecuentes sobre el sismo en el Callao

¿Qué magnitud tuvo el sismo reportado?

El sismo tuvo una magnitud de 4.6 y fue registrado el 2 de diciembre de 2025 a las 11:41:41 hora local.

¿Dónde se ubicó el epicentro del sismo?

El epicentro se localizó a 56 km al suroeste de Bellavista, en la Provincia Constitucional del Callao, con coordenadas aproximadas de latitud -12.40 y longitud -77.52.

¿A qué profundidad ocurrió el sismo?

El evento sísmico se produjo a una profundidad de 44 kilómetros.

¿Con qué intensidad se percibió el sismo?

El sismo fue percibido con una intensidad entre III y IV en la escala de Mercalli Modificada en la zona de Bellavista.

¿Se han reportado daños materiales o personales?

Para eventos de esta magnitud e intensidad generalmente se esperan movimientos perceptibles pero sin daños estructurales severos; la confirmación de daños corresponde a las autoridades de defensa civil.

¿Por qué se siente un sismo moderado si no es de gran magnitud?

La percepción del sismo depende de factores como la profundidad, el tipo de suelo, la distancia al epicentro y las características de las edificaciones, no solo de la magnitud.

¿Qué debo hacer después de un sismo como este?

Verificar el estado de la vivienda, revisar posibles fugas de gas o daños en instalaciones, mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales de emergencia.

¿Puede este sismo generar un tsunami?

Un sismo de magnitud 4.6 y profundidad intermedia rara vez genera tsunamis; sin embargo, las alertas oficiales sobre tsunami solo las emiten las entidades competentes cuando corresponda.