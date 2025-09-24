MENE GRANDE, ZULIA (VENEZUELA). Mapa del USGS del epicentro del sismo de magnitud 6.2 ocurrido este miércoles 24 de septiembre en Mene Grande, Zulia (Venezuela). Foto de Earthquake.usgs.gov
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Un sismo de magnitud 6.2 se registró en Venezuela este 24 de septiembre de 2025, según el reporte emitido por el . El epicentro se ubicó a 24 kilómetros al noreste de Mene Grande, en el estado Zulia, a una profundidad de 7.8 kilómetros. La magnitud y poca profundidad del evento hicieron que el movimiento telúrico se sintiera con mayor intensidad en comunidades cercanas.

Habitantes de zonas urbanas y rurales reportaron sacudidas considerables, lo que generó temor y evacuaciones preventivas hacia espacios abiertos. Aunque hasta el momento no hay un balance oficial de daños materiales ni personales, autoridades locales y organismos de protección civil activaron planes de emergencia para atender posibles afectados y verificar la infraestructura. La situación mantiene en alerta a los estados vecinos, donde también se percibió la sacudida.

Los sismos de esta magnitud pueden generar réplicas en las horas y días siguientes, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, pero estar atentos a nuevas alertas. La prevención y el cumplimiento de las medidas de seguridad resultan fundamentales para reducir riesgos en situaciones de este tipo.

Sismo de 6.2 en Venezuela con epicentro en Mene Grande

  • Magnitud: 6.2
  • Ubicación: 24 km al noreste de Mene Grande, Venezuela
  • Fecha y hora: 2025-09-24 22:21:55 (UTC) | 18:21:55 hora de Caracas
  • Latitud: 9.922°N
  • Longitud: 70.717°W
  • Profundidad: 7.8 km

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

  • Mantener la calma y alejarse de objetos que puedan caer.
  • Ubicarse en zonas seguras como debajo de mesas resistentes o junto a muros de carga.
  • No usar ascensores durante el sismo.
  • Evacuar de manera ordenada hacia áreas abiertas una vez termine el movimiento.
  • Mantener a la mano un kit de emergencia con agua, linterna, radio y primeros auxilios.
  • Seguir siempre las indicaciones de las autoridades y cuerpos de seguridad.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

