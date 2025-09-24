Un sismo de magnitud 6.2 se registró en Venezuela este 24 de septiembre de 2025, según el reporte emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó a 24 kilómetros al noreste de Mene Grande, en el estado Zulia, a una profundidad de 7.8 kilómetros. La magnitud y poca profundidad del evento hicieron que el movimiento telúrico se sintiera con mayor intensidad en comunidades cercanas.

Habitantes de zonas urbanas y rurales reportaron sacudidas considerables, lo que generó temor y evacuaciones preventivas hacia espacios abiertos. Aunque hasta el momento no hay un balance oficial de daños materiales ni personales, autoridades locales y organismos de protección civil activaron planes de emergencia para atender posibles afectados y verificar la infraestructura. La situación mantiene en alerta a los estados vecinos, donde también se percibió la sacudida.

Los sismos de esta magnitud pueden generar réplicas en las horas y días siguientes, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, pero estar atentos a nuevas alertas. La prevención y el cumplimiento de las medidas de seguridad resultan fundamentales para reducir riesgos en situaciones de este tipo.

❗️🇻🇪 - 6.3 Magnitude Earthquake Felt in Venezuela



A 6.3 magnitude earthquake struck with its epicenter located 61 km from Ciudad Ojeda, Zulia State, Venezuela.



Based on seismic data and historical tsunami records, no tsunami threat is expected for the U.S. East Coast, Gulf of… pic.twitter.com/VLqrdkCiex — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 24, 2025

Sismo de 6.2 en Venezuela con epicentro en Mene Grande

Magnitud: 6.2

Ubicación: 24 km al noreste de Mene Grande, Venezuela

Fecha y hora: 2025-09-24 22:21:55 (UTC) | 18:21:55 hora de Caracas

Latitud: 9.922°N

Longitud: 70.717°W

Profundidad: 7.8 km

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Mantener la calma y alejarse de objetos que puedan caer.

Ubicarse en zonas seguras como debajo de mesas resistentes o junto a muros de carga.

No usar ascensores durante el sismo.

Evacuar de manera ordenada hacia áreas abiertas una vez termine el movimiento.

Mantener a la mano un kit de emergencia con agua, linterna, radio y primeros auxilios.

Seguir siempre las indicaciones de las autoridades y cuerpos de seguridad.