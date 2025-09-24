Un sismo de magnitud 6.2 se registró en Venezuela este 24 de septiembre de 2025, según el reporte emitido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El epicentro se ubicó a 24 kilómetros al noreste de Mene Grande, en el estado Zulia, a una profundidad de 7.8 kilómetros. La magnitud y poca profundidad del evento hicieron que el movimiento telúrico se sintiera con mayor intensidad en comunidades cercanas.
Habitantes de zonas urbanas y rurales reportaron sacudidas considerables, lo que generó temor y evacuaciones preventivas hacia espacios abiertos. Aunque hasta el momento no hay un balance oficial de daños materiales ni personales, autoridades locales y organismos de protección civil activaron planes de emergencia para atender posibles afectados y verificar la infraestructura. La situación mantiene en alerta a los estados vecinos, donde también se percibió la sacudida.
Los sismos de esta magnitud pueden generar réplicas en las horas y días siguientes, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma, pero estar atentos a nuevas alertas. La prevención y el cumplimiento de las medidas de seguridad resultan fundamentales para reducir riesgos en situaciones de este tipo.
Sismo de 6.2 en Venezuela con epicentro en Mene Grande
- Magnitud: 6.2
- Ubicación: 24 km al noreste de Mene Grande, Venezuela
- Fecha y hora: 2025-09-24 22:21:55 (UTC) | 18:21:55 hora de Caracas
- Latitud: 9.922°N
- Longitud: 70.717°W
- Profundidad: 7.8 km
¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?
- Mantener la calma y alejarse de objetos que puedan caer.
- Ubicarse en zonas seguras como debajo de mesas resistentes o junto a muros de carga.
- No usar ascensores durante el sismo.
- Evacuar de manera ordenada hacia áreas abiertas una vez termine el movimiento.
- Mantener a la mano un kit de emergencia con agua, linterna, radio y primeros auxilios.
- Seguir siempre las indicaciones de las autoridades y cuerpos de seguridad.