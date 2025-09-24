Un sismo de magnitud 6.3 sacudió la región noroccidental de Venezuela en la noche de este miércoles y fue percibido en múltiples ciudades de Colombia, según los parámetros compartidos por el Servicio Geológico Colombiano con referencia a la solución del USGS. El evento ocurrió a las 22:51:39 hora local del 24 de septiembre (03:51:39 UTC del 25 de septiembre) , con epicentro en las coordenadas 9.95° N y 70.69° O, y una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros, lo que favoreció una percepción intensa en las zonas próximas al epicentro. Autoridades locales activaron protocolos de verificación de daños e inspecciones en infraestructuras sensibles.

De acuerdo con los datos técnicos, el movimiento telúrico fue clasificado con estatus “Manual”, es decir, revisado por analistas, y atribuido a la agencia USGS como origen de la solución instrumental que difundió el SGC. La combinación de magnitud 6.3 y poca profundidad puede generar daños moderados en estructuras vulnerables y provocar cortes de servicios, por lo que los organismos de gestión del riesgo recomendaron mantener la calma y seguir indicaciones oficiales. Se esperan réplicas en las horas siguientes, una dinámica habitual tras eventos de esta energía.

El epicentro se ubicó en el occidente venezolano, con referentes de distancia a localidades zulianas: San Timoteo a 45 kilómetros, Bachaquero a 47 kilómetros y Ciudad Ojeda a 72 kilómetros. En estas zonas se reportaron sacudidas fuertes, caída de objetos y evacuaciones preventivas en edificaciones de varios pisos. En el lado colombiano, el temblor se sintió especialmente en áreas del nororiente y la región Caribe, donde se activaron recorridos de verificación sin que, en un primer momento, se confirmaran afectaciones graves generalizadas.

Las autoridades insisten en medidas básicas de autoprotección: revisar posibles fugas de gas o agua antes de reconectar servicios, no usar ascensores hasta descartar daños, y mantener listo un kit con agua, radio, linterna y botiquín. Se recomienda consultar los boletines oficiales y los listados de eventos actualizados para confirmar la información final del sismo y sus réplicas, dado que las magnitudes y parámetros pueden ajustarse conforme avanza el análisis técnico.

Datos del sismo de 6.3 que se sintió en Zulia, Venezuela

Fecha y hora de origen : 2025-09-24 22:51:39 (hora local) | 2025-09-25 03:51:39 (UTC).

: 2025-09-24 22:51:39 (hora local) | 2025-09-25 03:51:39 (UTC). Magnitud : 6.3 (solución revisada manualmente).

: 6.3 (solución revisada manualmente). Localización del epicentro : latitud 9.95° N, longitud 70.69° O.

: latitud 9.95° N, longitud 70.69° O. Profundidad : superficial, menor a 30 km.

: superficial, menor a 30 km. Agencia de referencia : USGS, con difusión y seguimiento por el SGC.

: USGS, con difusión y seguimiento por el SGC. Municipios cercanos : San Timoteo (Zulia) a 45 km; Bachaquero (Zulia) a 47 km; Ciudad Ojeda (Zulia) a 72 km.

: San Timoteo (Zulia) a 45 km; Bachaquero (Zulia) a 47 km; Ciudad Ojeda (Zulia) a 72 km. Región afectada : occidente de Venezuela, con percepción amplia también en zonas de Colombia.

: occidente de Venezuela, con percepción amplia también en zonas de Colombia. Estatus del evento : “Manual” (parámetros verificados por analistas).

: “Manual” (parámetros verificados por analistas). Riesgo esperado : posibilidad de réplicas; potencial de daños moderados en zonas próximas por ser poco profundo.

: posibilidad de réplicas; potencial de daños moderados en zonas próximas por ser poco profundo. Recomendaciones básicas: revisar servicios (gas/agua/energía), no usar ascensores, mantenerse atento a avisos oficiales y preparar kit de emergencia.