25/09/2025.- Te comparto los datos exactos sobre dónde y a qué hora fueron los últimos sismos en Venezuela y Colombia hoy, jueves 25 de septiembre, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Foto de Google Maps
El origen de los temblores en Venezuela y Colombia es el contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Ese límite es, en gran parte, de desgarre lateral, pero incluye segmentos compresivos y transtensivos. La deformación acumulada por el movimiento relativo se libera en rupturas de fallas, generando sismos que se sienten desde el occidente venezolano hasta el nororiente y el Caribe colombiano.

En Venezuela, la sismicidad se concentra en el sistema dextral Boconó–San Sebastián–El Pilar. Este cinturón cruza los Andes, la Cordillera de la Costa y el oriente del país. Cuando el esfuerzo supera la resistencia de la roca, los tramos “candados” rompen de forma súbita y producen terremotos capaces de causar daños cerca del epicentro.

Colombia está condicionada por varios bloques y fallas activas: el de Maracaibo, Bucaramanga–Santa Marta y Oca–El Pilar, entre otros. Destaca el “nido de Bucaramanga”, una zona con alta recurrencia de hipocentros a distintas profundidades. Esa complejidad explica por qué el país registra sismos superficiales dañinos y, también, eventos intermedios y profundos de amplia percepción.

En términos físicos, un sismo ocurre cuando el esfuerzo tectónico vence la resistencia a lo largo de una falla. La energía liberada viaja como ondas que hacen vibrar el terreno. En el dominio andino–caribeño predominan los terremotos tectónicos por transcurrencia y compresión; los datos instrumentales y GPS ayudan a ubicar segmentos más peligrosos y a alimentar mapas de amenaza para la gestión del riesgo.

Temblores en Venezuela y Colombia: últimos sismos de hoy, jueves 25 de septiembre

Este artículo reúne los últimos sismos registrados en Venezuela y Colombia este jueves 25 de septiembre con datos oficiales del U.S. Geological Survey (USGS) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Aquí se podrá consultar epicentro, fecha y hora exacta, magnitud, coordenadas y profundidad de cada evento.

07:35

Temblor en Venezuela hoy, 25 de septiembre: último sismo de magnitud 4.0 en Zulia, Venezuela

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en el occidente de Venezuela, registrado de forma manual y clasificado como superficial, el cual ocurrió a las 11:28 UTC del 25 de septiembre de 2025 y se localizó cerca de Bachaquero y San Timoteo en el estado Zulia.

  • Tiempo de origen: 2025-09-25 11:28 UTC.
  • Hora de Venezuela (VET, UTC−4): 2025-09-25 07:28.
  • Magnitud: 4.0.
  • Estado: Manual.
  • Profundidad: Superficial (menor a 70 km).
  • Localización (epicentro): 10.00°, -70.85°; corresponde al occidente de Venezuela, en el estado Zulia.
  • PGA máximo: 0.302438 cm/s^2.
  • Municipios cercanos: Bachaquero (Zulia) a 30 km, San Timoteo (Zulia) a 33 km, Tía Juana (Zulia) a 63 km.
  • Agencia: SGC (Servicio Geológico Colombiano).
07:29

Temblor en Venezuela hoy, 25 de septiembre: último sismo de magnitud 5.8 en Mene Grande, Zulia

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de magnitud 5.8 cerca de Mene Grande, Venezuela, ocurrido el 25 de septiembre de 2025, con un epicentro ubicado a 28 km al este de esa localidad y una profundidad somera, dentro de la secuencia sísmica que afectó el occidente venezolano esa madrugada.

  1. Magnitud: 5.8.
  2. Ubicación relativa: 28 km al este de Mene Grande, Venezuela.
  3. Fecha y hora: 2025-09-25 06:55:38 (UTC).
  4. Coordenadas: 9.894° N, 70.670° W.
  5. Profundidad: 10.0 km.
  6. Fuente: USGS (United States Geological Survey).
01:27

Temblor en Venezuela hoy, 25 de septiembre: último sismo de magnitud 3.6 en Zulia

El último sismo reportado por el SGC corresponde a un evento de magnitud 3.6 con origen el 25 de septiembre de 2025 a las 00:58:47 hora local (05:58:47 UTC), cuyo epicentro se ubica en las coordenadas 10.23°, -70.22°; con base en la localización provista, el epicentro cae en el occidente de Venezuela (estado Zulia) al oeste de Maracaibo, por lo que se confirma que el evento es transfronterizo respecto a Colombia y fue percibido débilmente en Antioquia según el reporte de “sentido” indicado.

  • Tiempo de origen: 2025-09-25 00:58:47 hora local (2025-09-25 05:58:47 UTC)
  • Localización: 10.23°, -70.22° (epicentro en Zulia, Venezuela)
  • Profundidad: 75 km
  • Magnitud: 3.6
  • Estaciones: 6
  • Estatus: Automático
  • RMS: 1.1 s
  • Gap: 294°
  • Agencia: SGC
  • Sentido: Antioquia (1)
00:53

Temblor en Venezuela hoy, 25 de septiembre: último sismo de magnitud 3.2 en Zulia

A las 00:21:39 hora local del 25 de septiembre de 2025 (05:21:39 UTC), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó automáticamente un sismo de magnitud 3.2 y 91 km de profundidad en el estado Zulia, Venezuela, localizado en 9.70° de latitud y -70.99° de longitud, con referencia a los municipios de San Timoteo (13 km), Bachaquero (33 km) y Ciudad Ojeda (65 km); el evento fue calculado con 6 estaciones, un RMS de 1 s y un gap de 317°, bajo la agencia SGC y con estatus “Automático”, según el registro técnico del SGC citado como fuente oficial.

  • Tiempo de origen: 2025-09-25 00:21:39 (hora local) | 2025-09-25 05:21:39 (UTC) .
  • Localización: 9.70°, -70.99°.
  • Profundidad: 91 km.
  • Magnitud: 3.2.
  • Estaciones utilizadas: 6.
  • Estatus: Automático.
  • RMS: 1 s.
  • Gap: 317°.
  • Agencia: SGC.
  • Municipios cercanos: San Timoteo (13 km), Bachaquero (33 km), Ciudad Ojeda (65 km).
  • Fuente SGC: registro técnico del evento sísmico en los listados del SGC para Zulia (Venezuela).
00:20

¿Todos los sismos generan tsunamis?

No, típicamente se requieren sismos submarinos grandes con desplazamiento vertical del fondo marino; deslizamientos y volcanes también pueden generar tsunamis.

00:19

¿Qué son réplicas y enjambres?

Las réplicas son sismos posteriores en la misma zona que siguen a uno principal y decrecen con el tiempo, mientras un enjambre es una serie de eventos sin un principal claro.

00:19

¿Hay relación entre sismos lejanos el mismo día?

No existe relación causal directa entre sismos muy distantes; la corteza no transfiere esfuerzos a miles de kilómetros de manera que un evento dispare otro remoto.

00:19

¿Se pueden predecir los sismos?

No es posible hacer predicciones fiables de cuándo, dónde y cuán grande será un sismo; la gestión se basa en mapas de peligrosidad y preparación, no en predicción puntual.

00:19

¿Cuánto dura un sismo?

Depende de la fuente y del sitio: el deslizamiento de la falla dura de segundos a decenas de segundos, mientras el registro instrumental puede prolongarse y la percepción humana suele ser menor y variable según distancia, suelo y edificio.

00:18

¿Cómo se detectan y registran?

Se usan sismómetros y acelerómetros que, por inercia, convierten el movimiento del suelo en señales que producen sismogramas para su análisis.

00:18

¿Qué es magnitud y qué es intensidad?

La magnitud mide la energía liberada en la fuente del sismo con una escala única para el evento, mientras la intensidad describe los efectos y daños en distintos lugares y varía con la ubicación.

00:18

¿Sismo, temblor y terremoto son lo mismo?

En español son sinónimos; en el uso popular algunos reservan “terremoto” para eventos que causan daños importantes.

00:18

¿Dónde ocurren con más frecuencia?

Aunque pueden ocurrir en cualquier lugar, los más numerosos y grandes se concentran en los bordes de placas tectónicas, especialmente en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

00:17

¿Por qué ocurren?

La mayoría se originan por el movimiento en fallas asociado a la tectónica de placas; también pueden deberse a volcanismo, deslizamientos o actividades humanas en menor medida.

00:17

¿Qué es un sismo?

Un sismo es la liberación repentina de energía acumulada en la corteza terrestre que se propaga en forma de ondas y hace vibrar el suelo.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes

  • Armar un kit: agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín, copias de documentos y efectivo.
  • Fijar muebles y objetos pesados; asegurar estanterías, televisores y calentadores para evitar caídas.
  • Identificar zonas seguras en casa y trabajo: bajo mesas robustas, junto a muros estructurales, lejos de ventanas.
  • Conocer y practicar rutas de evacuación y puntos de encuentro al aire libre.
  • Ubicar y aprender a cerrar llaves de gas, agua y el interruptor eléctrico principal.
  • Mantener a la mano calzado cerrado, una linterna y cargadores portátiles.
  • Definir un plan familiar de comunicación y un contacto fuera de la ciudad.

Durante

  • Mantener la calma y aplicar “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble sólido o junto a un muro estructural.
  • Alejarse de ventanas, objetos de vidrio, estanterías y elementos que puedan caer.
  • No usar ascensores; si se está en escaleras, detenerse y protegerse en un descanso seguro.
  • En el exterior, alejarse de fachadas, muros, postes, cables y árboles; moverse a un área abierta.
  • Si se conduce, orillarse y detenerse lejos de puentes, túneles y cables; permanecer dentro del vehículo hasta que pase el movimiento.
  • No correr ni empujar; esperar a que termine la sacudida fuerte antes de evacuar ordenadamente.

Después

  • Verificar lesiones; aplicar primeros auxilios y llamar a emergencias solo si es imprescindible.
  • Revisar fugas de gas y agua, olor a combustible, cables dañados o chispas; cerrar llaves y cortar la energía si hay sospechas.
  • Evacuar por rutas seguras hacia el punto de encuentro; evitar zonas con vidrios, escombros o riesgo de colapso.
  • Prepararse para réplicas repitiendo las mismas medidas de protección.
  • Usar mensajes de texto o datos para comunicarse y no congestionar líneas telefónicas.
  • No reingresar a edificios dañados hasta tener autorización técnica; seguir instrucciones de autoridades.
  • Documentar daños con fotos y resguardar documentos y medicamentos esenciales.
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

