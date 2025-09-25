El origen de los temblores en Venezuela y Colombia es el contacto entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. Ese límite es, en gran parte, de desgarre lateral, pero incluye segmentos compresivos y transtensivos. La deformación acumulada por el movimiento relativo se libera en rupturas de fallas, generando sismos que se sienten desde el occidente venezolano hasta el nororiente y el Caribe colombiano.

En Venezuela, la sismicidad se concentra en el sistema dextral Boconó–San Sebastián–El Pilar. Este cinturón cruza los Andes, la Cordillera de la Costa y el oriente del país. Cuando el esfuerzo supera la resistencia de la roca, los tramos “candados” rompen de forma súbita y producen terremotos capaces de causar daños cerca del epicentro.

Colombia está condicionada por varios bloques y fallas activas: el de Maracaibo, Bucaramanga–Santa Marta y Oca–El Pilar, entre otros. Destaca el “nido de Bucaramanga”, una zona con alta recurrencia de hipocentros a distintas profundidades. Esa complejidad explica por qué el país registra sismos superficiales dañinos y, también, eventos intermedios y profundos de amplia percepción.

En términos físicos, un sismo ocurre cuando el esfuerzo tectónico vence la resistencia a lo largo de una falla. La energía liberada viaja como ondas que hacen vibrar el terreno. En el dominio andino–caribeño predominan los terremotos tectónicos por transcurrencia y compresión; los datos instrumentales y GPS ayudan a ubicar segmentos más peligrosos y a alimentar mapas de amenaza para la gestión del riesgo.

Temblores en Venezuela y Colombia: últimos sismos de hoy, jueves 25 de septiembre

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes

Armar un kit: agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín, copias de documentos y efectivo.

Fijar muebles y objetos pesados; asegurar estanterías, televisores y calentadores para evitar caídas.

Identificar zonas seguras en casa y trabajo: bajo mesas robustas, junto a muros estructurales, lejos de ventanas.

Conocer y practicar rutas de evacuación y puntos de encuentro al aire libre.

Ubicar y aprender a cerrar llaves de gas, agua y el interruptor eléctrico principal.

Mantener a la mano calzado cerrado, una linterna y cargadores portátiles.

Definir un plan familiar de comunicación y un contacto fuera de la ciudad.

Durante

Mantener la calma y aplicar “agacharse, cubrirse y sujetarse” bajo un mueble sólido o junto a un muro estructural.

Alejarse de ventanas, objetos de vidrio, estanterías y elementos que puedan caer.

No usar ascensores; si se está en escaleras, detenerse y protegerse en un descanso seguro.

En el exterior, alejarse de fachadas, muros, postes, cables y árboles; moverse a un área abierta.

Si se conduce, orillarse y detenerse lejos de puentes, túneles y cables; permanecer dentro del vehículo hasta que pase el movimiento.

No correr ni empujar; esperar a que termine la sacudida fuerte antes de evacuar ordenadamente.

Después

Verificar lesiones; aplicar primeros auxilios y llamar a emergencias solo si es imprescindible.

Revisar fugas de gas y agua, olor a combustible, cables dañados o chispas; cerrar llaves y cortar la energía si hay sospechas.

Evacuar por rutas seguras hacia el punto de encuentro; evitar zonas con vidrios, escombros o riesgo de colapso.

Prepararse para réplicas repitiendo las mismas medidas de protección.

Usar mensajes de texto o datos para comunicarse y no congestionar líneas telefónicas.

No reingresar a edificios dañados hasta tener autorización técnica; seguir instrucciones de autoridades.

Documentar daños con fotos y resguardar documentos y medicamentos esenciales.