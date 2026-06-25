Venezuela continúa en estado de emergencia este jueves 25 de junio tras los dos potentes terremotos que sacudieron el país la tarde del miércoles 24 de junio. Mientras los equipos de rescate trabajan entre los escombros y continúan registrándose réplicas, miles de personas permanecen atentas a los reportes oficiales de Funvisis y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) para conocer la actividad sísmica más reciente.

Últimas noticias del terremoto en Venezuela EN VIVO

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves un balance preliminar de 164 fallecidos y 971 heridos, además de informar que se han contabilizado 30 réplicas desde los dos terremotos principales registrados el miércoles. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Rodríguez también anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares destinado a la reconstrucción de hospitales, viviendas e infraestructura pública dañada por el desastre, así como otro fondo para atender de manera inmediata a las víctimas.

El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural, al ser la región con mayores daños estructurales y numerosos edificios colapsados. En el Área Metropolitana de Caracas también se reportó el derrumbe de al menos diez edificaciones.

# Fecha Hora Epicentro Magnitud Profundidad 1 25-06-2026 08:27 16 km al este de Los Teques 3.3 5.0 km 2 25-06-2026 07:47 5 km al oeste de Naiguatá 2.1 0.0 km 3 25-06-2026 07:45 10 km al noreste de Naiguatá 2.2 9.7 km 4 25-06-2026 07:41 5 km al oeste de Naiguatá 2.3 5.0 km 5 25-06-2026 07:23 7 km al este de Naiguatá 2.9 14.7 km 6 25-06-2026 06:36 6 km al suroeste de Naiguatá 3.0 7.6 km

¿A qué hora fue el terremoto en Venezuela?

Según el USGS, el primer movimiento telúrico ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m. (hora de Venezuela).

Primer sismo: magnitud 7,2 (posteriormente reclasificado como sismo precursor).

magnitud (posteriormente reclasificado como sismo precursor). Segundo sismo: magnitud 7,5, ocurrido 39 segundos después, considerado el evento principal.

Los especialistas explicaron que ambos movimientos conformaron un doblete sísmico, un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren casi de manera simultánea en la misma zona.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto?

Los reportes preliminares del USGS indican que:

El primer movimiento se localizó cerca de San Felipe , en el estado Yaracuy , a una profundidad aproximada de 21,9 kilómetros .

, en el estado , a una profundidad aproximada de . El segundo terremoto, de magnitud 7,5, tuvo su epicentro en las cercanías de Yumare, también en el estado Yaracuy, siendo identificado como el evento principal del doblete sísmico.

Funvisis reporta nuevas réplicas

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó durante la madrugada de este jueves que la actividad sísmica continúa con múltiples réplicas posteriores al terremoto principal. Los especialistas mantienen vigilancia permanente debido a que estos movimientos pueden prolongarse durante varios días mientras la corteza terrestre libera energía acumulada.

¿Se mantiene la alerta de tsunami?

No. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos canceló la alerta preventiva que había emitido para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses luego de reevaluar la evolución del evento sísmico.

¿Cuál es el estado más afectado?

Las autoridades venezolanas confirmaron que La Guaira concentra la mayor parte de los daños estructurales, mientras que en Caracas continúan las operaciones de rescate en edificios colapsados.

Además, persisten interrupciones en el suministro eléctrico, telefonía e internet en distintos sectores de la capital, lo que dificulta las labores de emergencia.

¿Dónde consultar los últimos sismos en Venezuela?

Para conocer la información oficial sobre magnitud, epicentro, profundidad y hora exacta de los movimientos telúricos, los ciudadanos pueden consultar:

Funvisis , organismo encargado del monitoreo sísmico en Venezuela.

, organismo encargado del monitoreo sísmico en Venezuela. USGS (United States Geological Survey), que publica reportes internacionales de actividad sísmica prácticamente en tiempo real.

FAQ: Preguntas frecuentes del terremoto en Venezuela

¿Cuántos muertos deja el terremoto en Venezuela?

El balance oficial actualizado a primeras horas del jueves 25 de junio indica 164 fallecidos y 971 heridos, aunque las autoridades advirtieron que las cifras podrían aumentar conforme avancen las labores de rescate.

¿Cuál fue la magnitud del terremoto?

El evento principal alcanzó una magnitud de 7,5, precedido por un sismo de 7,2 ocurrido apenas 39 segundos antes.

¿Cuántas réplicas se han registrado?

Hasta la mañana del 25 de junio, las autoridades venezolanas reportaban 30 réplicas posteriores al doble terremoto.

¿Dónde fue el epicentro?

El terremoto principal se localizó en las cercanías de Yumare, estado Yaracuy, mientras que el primer movimiento ocurrió cerca de San Felipe, también en Yaracuy.