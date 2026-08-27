El Miss USA 2026 ya no se emitirá por The CW, pese a que tanto este certamen de belleza como el Miss Teen USA inicialmente estaban anunciados en la programación de la cadena. La final del certamen se realizará el jueves 27 de agosto y podrá verse exclusivamente por streaming a través de Queen Beauty Network (QBN), una alternativa clave para la audiencia hispana en Estados Unidos que quiera seguir la competencia en vivo desde el celular, computadora o smart TV.

El Miss USA 2026 tendrá 51 participantes: una representante por cada uno de los 50 estados de Estados Unidos, más una representante del Distrito de Columbia. (Foto: Composición Canva - Depor)

Cómo ver el Miss USA 2026 en vivo por The CW

Lamentablemente, no será posible ver el Miss USA 2026 EN VIVO por The CW. La cadena anunció el pasado 21 de agosto que decidió no transmitir ni Miss USA ni Miss Teen USA, a menos de una semana de las galas que estaban programadas en su señal.

La competencia de Miss USA estaba prevista inicialmente para emitirse por The CW el jueves 27 de agosto, mientras que Miss Teen USA iba a transmitirse el miércoles 26. Sin embargo, ambos eventos quedaron fuera de la parrilla del canal y ya no estarán disponibles en televisión abierta a través de The CW.

Dónde ver ONLINE el Miss USA 2026 en vivo

El Miss USA 2026 se transmitirá en vivo por Queen Beauty Network (QBN), la plataforma especializada en concursos de belleza, moda y entretenimiento. La transmisión de la final está programada para el jueves 27 de agosto, de 8:00 p. m. a 10:00 p. m. ET.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, estos son los horarios de referencia:

Zona horaria de EE. UU. Hora para ver Miss USA 2026 Este: Miami, Nueva York, Orlando 8:00 p. m. ET Central: Houston, Chicago, Dallas 7:00 p. m. CT Montaña: Denver, Phoenix 6:00 p. m. MT Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco 5:00 p. m. PT

QBN informó que las actividades preliminares y las finales de Miss USA y Miss Teen USA, desarrolladas entre el 24 y el 27 de agosto, podrán seguirse mediante su sitio web, aplicación móvil, Apple TV y otras plataformas de streaming. La disponibilidad exacta de cada opción puede depender del dispositivo y de la región.

Revisa esta nota para que descubras a qué hora inicia y en qué canal transmiten el Miss USA 2026 EN VIVO. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Por qué The CW canceló abruptamente la transmisión del Miss USA 2026?

The CW explicó que tomó la decisión tras “una consideración cuidadosa” y conversaciones con la Organización Miss USA, pero no ha divulgado una explicación específica sobre las causas del cambio.

Por su parte, la Organización Miss USA señaló que existió un problema contractual relacionado con los acuerdos de producción que no pudo resolverse a tiempo. Según la información difundida, las partes no alcanzaron términos mutuamente aceptables para la transmisión de este año.

Canales y streaming para ver el Miss USA 2026 en vivo

Plataforma o canal ¿Transmitirá Miss USA 2026? Cómo verlo The CW No El canal canceló su emisión programada App y sitio de The CW No confirmado como opción de transmisión La final fue retirada de la programación de la cadena Queen Beauty Network (QBN) Sí Streaming oficial de la final el 27 de agosto Web y app de QBN Sí Consulta la plataforma para acceder desde dispositivos móviles o computadora Apple TV y otras plataformas compatibles con QBN Sí, según disponibilidad QBN informó acceso a través de Apple TV y otros servicios compatibles