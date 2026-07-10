España y Bélgica se enfrentan este viernes en un duelo de alto voltaje por los cuartos de final del Mundial 2026. Dos de las selecciones más competitivas de Europa buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un partido que promete intensidad, figuras de primer nivel y emociones de principio a fin.

Si quieres seguir todas las incidencias del encuentro, TiGo Sports será una de las opciones para disfrutar de la transmisión EN VIVO en los países donde posee los derechos. Además de su señal televisiva, el partido podrá verse mediante TiGo Play Online, permitiendo a los aficionados seguir cada minuto desde cualquier dispositivo. A continuación, conoce cómo acceder al servicio y consulta los horarios oficiales según tu país.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO por TV y por Internet?

Los aficionados que deseen ver el partido entre España y Bélgica mediante TiGo Sports cuentan con distintas alternativas para acceder a la transmisión.

Ver TiGo Sports por televisión

La señal de TiGo Sports está disponible para los clientes de televisión por suscripción de Tigo en los países donde opera el canal deportivo. Basta con sintonizar el canal correspondiente según el operador contratado para seguir el encuentro en vivo.

Ver TiGo Play Online

Si prefieres seguir el partido por internet, puedes hacerlo mediante TiGo Play, la plataforma de streaming de Tigo.

Las opciones disponibles incluyen:

Ingresar desde la página web de TiGo Play con una cuenta activa.

con una cuenta activa. Descargar la aplicación de TiGo Play para dispositivos Android e iPhone.

para dispositivos Android e iPhone. Ver el partido desde una Smart TV compatible mediante la aplicación.

Acceder desde una computadora o laptop utilizando cualquier navegador actualizado.

Disfrutar de la transmisión desde una tablet conectada a internet.

Para utilizar TiGo Play es necesario contar con un servicio activo de Tigo en los países donde la plataforma está habilitada.

¿En qué países está disponible TiGo Sports?

La señal de TiGo Sports opera principalmente en los siguientes mercados de Latinoamérica:

Bolivia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Paraguay

La disponibilidad de partidos puede variar según los derechos de transmisión en cada territorio.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 10/07/2026.- Cobertura oficial de RTVE Play Mundial y TVE La 1 HD EN DIRECTO ONLINE para ver el partido España — Bélgica hoy por los cuartos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE NOÉ YACTAYO / NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega España vs. Bélgica? Horarios por país

España enfrenta a Bélgica en Los Ángeles este viernes 10 de julio, por los cuartos de final del Mundial 2026.

País Hora Estados Unidos (ET) 2:00 p. m. Estados Unidos (CT) 1:00 p. m. Estados Unidos (MT) 12:00 p. m. Estados Unidos (PT - Los Ángeles) 11:00 a. m. México 1:00 p. m. Guatemala 1:00 p. m. Belice 1:00 p. m. El Salvador 1:00 p. m. Honduras 1:00 p. m. Nicaragua 1:00 p. m. Costa Rica 1:00 p. m. Panamá 2:00 p. m. República Dominicana 2:00 p. m. Puerto Rico 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Chile 3:00 p. m. Paraguay 3:00 p. m. Argentina 4:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Brasil (Brasilia) 4:00 p. m. España 9:00 p. m.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)