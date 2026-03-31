Este martes 31 de marzo conoceremos a los últimos clasificados al Mundial 2026 y en Sudamérica hay un duelo que acapara todos los flashes. Mira el partido de Bolivia vs. Irak EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports en TV y Online, a partir de las 11:00 p.m. hora La Paz, desde el Estadio BBVA Bancomer de Nuevo León en México. Los altiplánicos vienen de derrotar por 2-1 a Surinam y quieren dejar fuera al conjunto asiático en un duelo de pronóstico reservado, de cara al Mundial de Norteamérica.

¡La Verde en HD! Descubre dónde ver el partido Bolivia vs. Irak EN DIRECTO y GRATIS por TiGo Sports HD. Disfruta del fútbol TV y streaming online para no perderte el camino al Mundial 2026 hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

En Bolivia, la señal de Tigo Sports está disponible principalmente para los usuarios del operador Tigo, tanto en su servicio de televisión por cable como en su plataforma digital. Los clientes pueden acceder al canal directamente desde su paquete de TV, mientras que quienes prefieren verlo online pueden hacerlo a través de la app Tigo Sports Bolivia o mediante su sitio web oficial, iniciando sesión con su cuenta activa del servicio.

Cabe mencionar que también se podrá ver el partido por FBF Play, Entel TV Smart y en televisión abierta por Bolivia TV. En el resto de países de Sudamérica el partido Bolivia vs. Surinam se podrá seguir EN VIVO a través de DSports y su plataforma DGO.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial FIFA 2026?

El enfrentamiento Bolivia vs. Irak está programado para comenzar a partir de las 11:00 p.m. (hora en Bolivia). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el juego desde el BBVA Bancomer de Nuevo León, Monterrey:

Argentina - 12:00 am

Brasil - 12:00 am

Chile - 12:00 am

Paraguay - 12:00 am

Uruguay - 12:00 am

Colombia - 10:00 pm

Ecuador - 10:00 pm

Perú - 10:00 pm

República Dominicana - 11:00 pm

Bolivia - 11:00 pm

Puerto Rico - 11:00 pm

Venezuela - 11:00 pm

¿A qué hora juega Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido Bolivia vs. Irak que se jugará este martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México:

11:00 p.m. - Hora del Este (ET)

10:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

09:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

08:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)