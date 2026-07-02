España y Austria jugarán este jueves 2 de julio desde las 15 horas ET / 12 horas PT en el MetLife Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Roja quiere afirmarse como candidato al título y choca con los austríacos, que clasificaron segundos en el grupo que compartió con Argentina. ¿Quieres seguir el partido desde tu televisor, teléfono móvil, computadora o Smart TV? La transmisión para Paraguay estará disponible a través de TiGo Sports y la plataforma TiGo Online, que llevarán todas las incidencias del debut mundialista de la selección paraguaya.
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, España vs. Austria por el Mundial 2026?
TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes señales:
- Canal 100 (TiGo Sports)
- Canal 101 (TiGo Sports+)
- Canal 102 (TiGo Sports 3)
¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, España vs. Austria por el Mundial 2026?
Los usuarios de TiGo también podrán seguir el partido mediante TiGo Online desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Computadoras Windows y Mac
- Android
- iPhone
- iPad
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el España vs. Austria por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|España vs. Austria
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Fecha
|Jueves 2 de julio de 2026
|Hora
|16 horas de Asunción
|TV
|TiGo Sports
|Streaming
|TiGo Online
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|Los Ángeles, California (Estados Unidos)
Alineaciones posibles para ver España vs. Austria
- Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.
- Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.DT: Ralf Rangnick.