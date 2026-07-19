Este domingo 19 de julio se juega la gran final del Mundial 2026 y los aficionados al fútbol de primer nivel serán testigos de un enfrentamiento del más alto nivel. Mira el partido España vs. Argentina EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports en TV y Online, a partir de la 1:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX, desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Este duelo no solo representa el choque generacional definitivo entre el veterano crack argentino Lionel Messi y el astro juvenil español Lamine Yamal, sino que será la Finalissima pendiente que debían jugar ambas selecciones este año como campeones continentales vigentes que se canceló y en el que se definirá de forma absoluta la supremacía mundial.

Argentina y España se enfrentan por la gran final del Mundial 2026. Consulte los horarios internacionales y canales de televisión para ver el partido en vivo desde Estados Unidos, México y Latinoamérica. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026

TiGo Sports es una de las principales plataformas deportivas de Centroamérica y Sudamérica, con derechos de transmisión de diversas competiciones internacionales. Dependiendo del país, los usuarios pueden acceder a la señal por televisión o mediante streaming. Estas son las principales formas de ver TiGo Sports EN VIVO:

Canales TiGo Sports: Disponible para clientes de Tigo con servicio de televisión en los países donde opera la plataforma.

Disponible para clientes de Tigo con servicio de televisión en los países donde opera la plataforma. TiGo Sports App: Aplicación oficial para Android y iOS que permite seguir la programación en vivo desde dispositivos móviles.

Aplicación oficial para Android y iOS que permite seguir la programación en vivo desde dispositivos móviles. Sitio web de TiGo Sports: Los usuarios pueden acceder desde un navegador iniciando sesión con una cuenta de cliente de Tigo.

Los usuarios pueden acceder desde un navegador iniciando sesión con una cuenta de cliente de Tigo. Smart TV y dispositivos compatibles: La plataforma puede utilizarse desde televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles, según la disponibilidad en cada país.

¿En qué países está disponible TiGo Sports?

Actualmente, TiGo Sports opera en varios mercados de Latinoamérica, entre ellos:

Bolivia

Paraguay

Guatemala

El Salvador

Honduras

Costa Rica

La disponibilidad de los eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión vigentes en cada territorio.

¿A qué hora juega España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

El partido España vs. Argentina está programado para comenzar a partir de la 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el juego desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey:

Argentina - 4:00 pm

Brasil - 4:00 pm

Paraguay - 4:00 pm

Uruguay - 4:00 pm

República Dominicana - 3:00 pm

Bolivia - 3:00 pm

Puerto Rico - 3:00 pm

Venezuela - 3:00 pm

Chile - 3:00 pm

Colombia - 2:00 pm

Ecuador - 2:00 pm

Perú - 2:00 pm

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Argentina vs. España por la gran final de la Copa Mundial 2026 vía DIRECTV y DGO Online. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido España vs. Argentina por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se jugará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey:

3:00 p.m. - Hora del Este (ET)

2:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

1:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

12:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)