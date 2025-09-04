Bolivia vs. Colombia juegan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El partido arranca a las 19:30 hora boliviana y será transmitido en vivo y en exclusiva por Tigo Sports, tanto en TV por cable como en la aplicación móvil para sus clientes. La Verde busca mantenerse con vida en la lucha por el repechaje, mientras que los Cafeteros intentarán asegurar su clasificación directa al próximo Mundial.
¿Cómo ver Bolivia vs. Colombia en vivo por Tigo Sports?
- Señal en Bolivia: transmisión exclusiva por Tigo Sports en televisión por cable.
- Streaming: disponible en la app Tigo Sports, para móviles, tablets y Smart TV.
- Acceso: gratis para clientes de Tigo con cuenta activa en la plataforma.
Horarios del partido Bolivia vs. Colombia
|País
|Hora local
|Bolivia
|19:30
|Colombia
|18:30
|Perú
|18:30
|Ecuador
|18:30
|Venezuela
|19:30
|Chile
|19:30
|Paraguay
|20:30
|Argentina
|20:30
|Uruguay
|20:30
|Brasil
|20:30
Bolivia vs. Colombia: ¿cómo llegan al partido por Eliminatorias Mundial 2026?
Colombia llega a este encuentro en la sexta posición con 22 puntos, y depende de un triunfo para sellar su pase directo al Mundial 2026. La gran novedad en la convocatoria es Dayro Moreno, de 39 años, máximo goleador de la Copa Sudamericana, quien aportará experiencia junto a figuras como Luis Díaz, artillero de las Eliminatorias con 7 goles.
Bolivia, por su parte, es octava con 17 puntos y se aferra a sus últimas opciones de llegar a la repesca. El equipo de Óscar Villegas confía en el talento de Miguel Terceros, que con 6 goles se ha convertido en la esperanza de la Verde.
Alineaciones probables del partido Bolivia vs. Colombia
Colombia: Kevin Mier; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba o Luis Suárez, Luis Díaz.
Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.