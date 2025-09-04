Bolivia vs. Colombia juegan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El partido arranca a las 19:30 hora boliviana y será transmitido en vivo y en exclusiva por Tigo Sports, tanto en TV por cable como en la aplicación móvil para sus clientes. La Verde busca mantenerse con vida en la lucha por el repechaje, mientras que los Cafeteros intentarán asegurar su clasificación directa al próximo Mundial.

¿Cómo ver Bolivia vs. Colombia en vivo por Tigo Sports?

Señal en Bolivia: transmisión exclusiva por Tigo Sports en televisión por cable.

transmisión exclusiva por en televisión por cable. Streaming: disponible en la app Tigo Sports , para móviles, tablets y Smart TV.

disponible en la , para móviles, tablets y Smart TV. Acceso: gratis para clientes de Tigo con cuenta activa en la plataforma.

Horarios del partido Bolivia vs. Colombia

País Hora local Bolivia 19:30 Colombia 18:30 Perú 18:30 Ecuador 18:30 Venezuela 19:30 Chile 19:30 Paraguay 20:30 Argentina 20:30 Uruguay 20:30 Brasil 20:30

Colombia vs. Bolivia juegan este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. (Foto: Instagram)

Bolivia vs. Colombia: ¿cómo llegan al partido por Eliminatorias Mundial 2026?

Colombia llega a este encuentro en la sexta posición con 22 puntos, y depende de un triunfo para sellar su pase directo al Mundial 2026. La gran novedad en la convocatoria es Dayro Moreno, de 39 años, máximo goleador de la Copa Sudamericana, quien aportará experiencia junto a figuras como Luis Díaz, artillero de las Eliminatorias con 7 goles.

Bolivia, por su parte, es octava con 17 puntos y se aferra a sus últimas opciones de llegar a la repesca. El equipo de Óscar Villegas confía en el talento de Miguel Terceros, que con 6 goles se ha convertido en la esperanza de la Verde.

Alineaciones probables del partido Bolivia vs. Colombia

Colombia: Kevin Mier; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba o Luis Suárez, Luis Díaz.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

La selección de Colombia recibe a su similar de Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC