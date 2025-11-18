El Estadio Nacional de Costa Rica en San José será el epicentro de un explosivo Clásico Centroamericano, cuando Costa Rica reciba a Honduras este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas (hora de Centroamérica) por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026 en un partido que es una auténtica final por la clasificación directa al Mundial 2026. La tensión es máxima en el Grupo C, donde Honduras lidera con 8 puntos, empatado con Haití, mientras que los Ticos marchan terceros con 6 unidades, tras una sorpresiva derrota ante Haití. Para asegurar el anhelado boleto directo, Honduras necesita ganar y no depender de lo que haga Haití en su partido simultáneo contra Nicaragua. Por su parte, la Selección de Costa Rica no tiene margen de error: solo le sirve la victoria y esperar que Nicaragua derrote a Haití en Curazao para arrebatar el primer puesto. Este duelo no solo define el liderato del grupo, sino también el destino inmediato de dos potencias de la CONCACAF, sabiendo que el segundo lugar solo aspira a un repechaje intercontinental. Si estás en cualquier país de Centroamérica, podrás seguir la cobertura del partido en vivo online por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

Honduras lidera el Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 8 puntos. | Crédito: Selección Nacional de Honduras - Fenafuth / Facebook

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias Concacaf 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Honduras en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

A través del sistema satelital de Tigo (DTH), Tigo Sports está disponible en el Canal 10 .

está disponible en el . Para servicios de televisión digital o por cable en Honduras, los canales son: 300 (SD) y 715 (HD).

¿Cómo ver TiGo Sports Honduras vs. Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO?

Puedes ver todos los partidos y contenido exclusivo en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para descargar la app tienes dos opciones:

Android: Google Play - Tigo Sports Honduras

Google Play - Tigo Sports Honduras iPhone/iPad: App Store - Tigo Sports Honduras

También puedes seguir su programación a través de www.tigosports.com.hn Los únicos requisitos serán ser cliente Tigo (móvil o residencial), así como registrarte con tu número de cuenta o número Tigo para acceder.

Costa Rica se coloca en la tercera posición del Grupo I de las Eliminatorias CONCACAF para el Mundial 2026 con 6 unidades. | Crédito: Federación Costarricense de Fútbol / Facebook

Honduras vs. Costa Rica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Este martes 18 de noviembre se disputará el encuentro entre Honduras y Costa Rica a las 19:00 horas (tiempo local) . El partido corresponde a la sexta jornada del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de la FIFA 2026 y tendrá lugar en el Estadio Nacional de Costa Rica.

Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025

Martes, 18 de noviembre de 2025 Hora: 7:00 p.m. San José

7:00 p.m. San José Canal TV: TiGo Sports

TiGo Sports Streaming: Tigo Sports App

Tigo Sports App Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica