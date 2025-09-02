La selección de fútbol de Paraguay recibe a su similar de Ecuador en un partidazo clave en la Jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial FIFA 2026. El Tricolor, ya clasificado, buscará seguir sumando puntos, mientras que la Albirroja, con 24 puntos en su haber, se jugará el todo por el todo para sellar su boleto este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas de Asunción en el Estadio Defensores del Chaco. Para seguir a la Albirroja, puedes hacerlo por la señal de TiGo Sports en vivo y online en todas sus plataformas. Te explico cómo y dónde seguir el partido en vivo vía TV y Streaming Online.

Paraguay enfrenta a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco por las Eliminatorias 2026. Conoce horarios, canales y opciones online para ver el partido EN VIVO. (Fotos: AFP)

Cómo ver Tigo Sports en vivo online, Paraguay vs Ecuador

Para poder ver el partido en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el partido Paraguay vs. Ecuador por la Jornada 17, puedes hacerlo por la señal de Tigo Sports (Canal 100 y Canal 710 en HD) y Tigo Sports + (Canal 101 y Canal 711 en HD), así como sus respectivas plataformas:

Qué otros canales TV puedes ver el Paraguay vs Ecuador

Conoce qué otros canales puedes sintonizar para ver el partido entre Paraguay vs. Ecuador desde el Defensores del Chaco de Asunción.

España: No hay televisión nacional asignada

No hay televisión nacional asignada Argentina: No hay televisión nacional asignada

No hay televisión nacional asignada Colombia: No hay televisión nacional asignada

No hay televisión nacional asignada Ecuador: Canal del Fútbol

Canal del Fútbol Uruguay: Fanatiz International y Bet365

Fanatiz International y Bet365 Venezuela: No hay televisión nacional asignada

No hay televisión nacional asignada Chile: No hay televisión nacional asignada

No hay televisión nacional asignada Bolivia: Tigo Sports

Tigo Sports Paraguay: GEN

GEN Perú: M+Deportes

M+Deportes Brasil: No hay televisión nacional asignada

No hay televisión nacional asignada México: No hay televisión nacional asignada

No hay televisión nacional asignada EEUU: Fanatiz

Ecuador visita a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco por las Eliminatorias 2026 rumbo al Mundial. Conoce dónde ver el partido EN VIVO. (Foto: Conmebol)

Cómo ver por TV, horario y online el partido Paraguay vs. Uruguay

Conoce estos datos claves que debes saber antes de ver el partido entre Paraguay vs. Uruguay desde Asunción, por la jornada 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Jornada: 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Cuándo: Jueves 4 de septiembre del 2025

Dónde: Estadio Defensores del Chaco, Asunción

Horario: 16:30 PT, 17:30 MT, 18:30 CT y Ecuador, 19:30 ET, 20:30 Paraguay

La selección de Paraguay recibe a su similar de Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC