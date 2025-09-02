La selección de fútbol de Paraguay recibe a su similar de Ecuador en un partidazo clave en la Jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial FIFA 2026. El Tricolor, ya clasificado, buscará seguir sumando puntos, mientras que la Albirroja, con 24 puntos en su haber, se jugará el todo por el todo para sellar su boleto este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas de Asunción en el Estadio Defensores del Chaco. Para seguir a la Albirroja, puedes hacerlo por la señal de TiGo Sports en vivo y online en todas sus plataformas. Te explico cómo y dónde seguir el partido en vivo vía TV y Streaming Online.
Cómo ver Tigo Sports en vivo online, Paraguay vs Ecuador
Para poder ver el partido en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el partido Paraguay vs. Ecuador por la Jornada 17, puedes hacerlo por la señal de Tigo Sports (Canal 100 y Canal 710 en HD) y Tigo Sports + (Canal 101 y Canal 711 en HD), así como sus respectivas plataformas:
- Dónde ver Paraguay vs. Ecuador en vivo por TiGo Sports
- Dónde ver Paraguay vs. Ecuador en vivo por TiGo Sports en Android
- Dónde ver Paraguay vs. Ecuador en vivo por TiGo Sports en iPhone
Qué otros canales TV puedes ver el Paraguay vs Ecuador
Conoce qué otros canales puedes sintonizar para ver el partido entre Paraguay vs. Ecuador desde el Defensores del Chaco de Asunción.
- España: No hay televisión nacional asignada
- Argentina: No hay televisión nacional asignada
- Colombia: No hay televisión nacional asignada
- Ecuador: Canal del Fútbol
- Uruguay: Fanatiz International y Bet365
- Venezuela: No hay televisión nacional asignada
- Chile: No hay televisión nacional asignada
- Bolivia: Tigo Sports
- Paraguay: GEN
- Perú: M+Deportes
- Brasil: No hay televisión nacional asignada
- México: No hay televisión nacional asignada
- EEUU: Fanatiz
- Partido: Paraguay vs. Ecuador
- Jornada: 17 de las Eliminatorias Sudamericanas
- Cuándo: Jueves 4 de septiembre del 2025
- Dónde: Estadio Defensores del Chaco, Asunción
- Horario: 16:30 PT, 17:30 MT, 18:30 CT y Ecuador, 19:30 ET, 20:30 Paraguay