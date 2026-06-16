La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, se enfrenta a Argelia en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Millones de aficionados en Sudamérica estarán atentos al debut de la Albiceleste, por lo que la búsqueda de opciones para ver el encuentro EN VIVO se ha convertido en una de las principales tendencias deportivas del momento.

Para los usuarios que cuentan con acceso a TiGo Sports y la aplicación TiGo Play, existe la posibilidad de seguir todas las incidencias del compromiso desde distintos dispositivos. Si quieres saber cómo ver la transmisión por televisión, internet o celular, así como los horarios oficiales del partido en tu país, sigue leyendo esta guía completa.

Lionel Messi lidera el debut de Argentina frente a Argelia en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO y TiGo Play Online?

TiGo Sports es una de las señales deportivas más importantes de la región y cuenta con cobertura en determinados mercados de Latinoamérica. Los usuarios pueden acceder a sus contenidos tanto por televisión como mediante plataformas digitales.

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Los clientes de TiGo pueden acceder a la transmisión online mediante:

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El portal web de TiGo Play.

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iPhone y iPad.

Tablets.

Computadoras y laptops.

Smart TV compatibles.

Países donde está disponible TiGo Sports

La señal de TiGo Sports y sus plataformas digitales operan principalmente en:

Bolivia

Paraguay

Guatemala

El Salvador

Honduras

Costa Rica (contenidos seleccionados)

La disponibilidad de determinados eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión vigentes en cada territorio.

Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)

Horarios de Argentina vs. Argelia por país

El partido entre Argentina y Argelia se disputará este martes 16 de junio de 2026. Estos son los horarios para seguir el encuentro en distintos países:

País Hora México (CDMX) 19:00 Costa Rica 19:00 Guatemala 19:00 Honduras 19:00 El Salvador 19:00 Nicaragua 19:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Panamá 20:00 Estados Unidos (ET) 21:00 Venezuela 21:00 Bolivia 21:00 Chile 21:00 Paraguay 21:00 Argentina 22:00 Uruguay 22:00 Brasil 22:00 España 03:00 del 17 de junio