La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, se enfrenta a Argelia en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. Millones de aficionados en Sudamérica estarán atentos al debut de la Albiceleste, por lo que la búsqueda de opciones para ver el encuentro EN VIVO se ha convertido en una de las principales tendencias deportivas del momento.
Para los usuarios que cuentan con acceso a TiGo Sports y la aplicación TiGo Play, existe la posibilidad de seguir todas las incidencias del compromiso desde distintos dispositivos. Si quieres saber cómo ver la transmisión por televisión, internet o celular, así como los horarios oficiales del partido en tu país, sigue leyendo esta guía completa.
¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO y TiGo Play Online?
TiGo Sports es una de las señales deportivas más importantes de la región y cuenta con cobertura en determinados mercados de Latinoamérica. Los usuarios pueden acceder a sus contenidos tanto por televisión como mediante plataformas digitales.
Ver TiGo Sports por TV
- Contrata un servicio de televisión de TiGo en los países donde el canal está disponible.
- Busca TiGo Sports dentro de la guía de canales de tu operador.
- Accede a la señal desde televisores convencionales o Smart TV conectados al servicio.
Ver TiGo Sports por internet
Los clientes de TiGo pueden acceder a la transmisión online mediante:
- La aplicación oficial TiGo Play.
- El portal web de TiGo Play.
- Smartphones Android.
- iPhone y iPad.
- Tablets.
- Computadoras y laptops.
- Smart TV compatibles.
Países donde está disponible TiGo Sports
La señal de TiGo Sports y sus plataformas digitales operan principalmente en:
- Bolivia
- Paraguay
- Guatemala
- El Salvador
- Honduras
- Costa Rica (contenidos seleccionados)
La disponibilidad de determinados eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión vigentes en cada territorio.
Horarios de Argentina vs. Argelia por país
El partido entre Argentina y Argelia se disputará este martes 16 de junio de 2026. Estos son los horarios para seguir el encuentro en distintos países:
|País
|Hora
|México (CDMX)
|19:00
|Costa Rica
|19:00
|Guatemala
|19:00
|Honduras
|19:00
|El Salvador
|19:00
|Nicaragua
|19:00
|Perú
|20:00
|Colombia
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Panamá
|20:00
|Estados Unidos (ET)
|21:00
|Venezuela
|21:00
|Bolivia
|21:00
|Chile
|21:00
|Paraguay
|21:00
|Argentina
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Brasil
|22:00
|España
|03:00 del 17 de junio