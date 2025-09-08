La Selección de Brasil, ya clasificada para el Mundial de 2026, se prepara para su último partido de Eliminatorias CONMEBOL contra una Bolivia que se aferra a su última esperanza. A pesar de haber asegurado su lugar en el torneo, la Canarinha buscará cerrar su campaña con una victoria. El equipo boliviano, por su parte, necesita una victoria para disputar la repesca intercontinental. Actualmente, Bolivia se encuentra en la octava posición, un punto por detrás de Venezuela, por lo que una victoria contra Brasil y una derrota de la Vinotinto les daría el ansiado séptimo puesto. Sin embargo, su tarea será monumental, ya que no han vencido a Brasil desde 2009. Los dirigidos por Carlo Ancelotti llegan con el ánimo en alto tras una contundente victoria 3-0 sobre Chile y con un registro de tres partidos consecutivos sin encajar un gol. El partido se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 7:30 pm. hora de La Paz / 8:30 pm hora de Brasilia y será transmitido en vivo y en exclusiva por Tigo Sports, tanto en TV por cable como en la aplicación móvil para sus clientes.

| Crédito: conmebol.com / Composición Mag

¿Cómo ver Bolivia vs. Brasil en vivo por Tigo Sports?

Señal en Bolivia: transmisión exclusiva por Tigo Sports en televisión por cable.

transmisión exclusiva por en televisión por cable. Streaming: disponible en la app Tigo Sports , para móviles, tablets y Smart TV.

disponible en la , para móviles, tablets y Smart TV. Acceso: gratis para clientes de Tigo con cuenta activa en la plataforma.

Horarios del partido Bolivia vs. Brasil

PAÍS HORA LOCAL Bolivia 7:30 pm Brasil 8:30 pm Colombia 6:30 pm Perú 6:30 pm Ecuador 6:30 pm Venezuela 7:30 pm Chile 8:30 pm Paraguay 8:30 pm Argentina 8:30 pm Uruguay 8:30 pm

Jugadores de Bolivia y Brasil listos para el choque por Eliminatorias 2026. Consulta horarios en USA, México y España para ver el partido EN VIVO. | Crédito: conmebol.com / Composición Mag

Bolivia vs. Brasil: ¿cómo llegan al partido por Eliminatorias Mundial 2026?

Brasil llega a este encuentro ya clasificado al Mundial 2026 y en la segunda posición con 28 puntos. La gran novedad por el lado de la Canarinha será la primera visita de Carlo Ancelotti al altiplano, específicamente al Estadio Municipal de El Alto en La Paz.

Bolivia, por su parte, es octava con 17 puntos y se aferra a sus última opción de llegar a la repesca a la espera de un resultado adverso para Venezuela en su duelo contra Colombia. El equipo de Óscar Villegas confía en el talento de Miguel Terceros, que con 6 goles se ha convertido en la esperanza de la Verde.

Alineaciones probables del partido Bolivia vs. Brasil

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, José Sagredo; Gabriel Villamil, Ervin Vaca, Robson Matheus; Roberto Fernández, Miguel Terceros, Moisés Paniagua.

Brasil: Alisson Becker; Wesley Vinícius França Lima, Marcos Aoás Corrêa, Gabriel Magalhães, Douglas dos Santos Justino de Melo; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão Willian, Raphinha, Gabriel Martinelli; João Pedro.