La Selección de Bolivia se juega una de sus cartas más importantes rumbo al Mundial 2026 cuando enfrente a la Selección de Surinam este jueves 26 de marzo en el marco del repechaje internacional. El encuentro se disputará desde las 6:00 p.m. (hora de Bolivia) en el imponente Estadio BBVA de Monterrey, escenario donde la ‘Verde’ buscará hacerse fuerte. Este duelo es clave, ya que se trata de un partido único, por lo que no hay margen de error: el ganador avanzará a la siguiente instancia en la lucha por un cupo al Mundial contra Irak.

La expectativa es máxima entre los hinchas bolivianos, que confían en que su selección pueda imponerse ante un rival que también llega con aspiraciones de hacer historia. Será un choque intenso, donde cada jugada puede marcar la diferencia en un compromiso decisivo para ambas selecciones. Si quieres ver el partido EN VIVO y seguir todas las incidencias minuto a minuto, podrás hacerlo a través de la señal de Tigo Sports.

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial 2026

En Bolivia, la señal de Tigo Sports está disponible principalmente para los usuarios del operador Tigo, tanto en su servicio de televisión por cable como en su plataforma digital. Los clientes pueden acceder al canal directamente desde su paquete de TV, mientras que quienes prefieren verlo online pueden hacerlo a través de la app Tigo Sports Bolivia o mediante su sitio web oficial, iniciando sesión con su cuenta activa del servicio.

Cabe mencionar que también se podrá ver el partido por FBF Play, Entel TV Smart y en televisión abierta por Bolivia TV. En el resto de países de Sudamérica el partido Bolivia vs. Surinam se podrá seguir EN VIVO a través de DSports y su plataforma DGO.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial FIFA 2026?

El enfrentamiento Bolivia vs. Surinam está programado para comenzar a partir de las 6:00 p.m. (hora en Bolivia). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional desde el Estadio Corregidora de Querétaro:

Argentina - 7:00 pm

Brasil - 7:00 pm

Chile - 7:00 pm

Paraguay - 6:00 pm

Uruguay - 7:00 pm

Colombia - 5:00 pm

Ecuador - 5:00 pm

Perú - 5:00 pm

República Dominicana - 6:00 pm

Bolivia - 6:00 pm

Puerto Rico - 6:00 pm

Venezuela - 6:00 pm

¿A qué hora juega Bolivia vs. Surinam por el repechaje al Mundial FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido Bolivia vs. Surinam que se jugará este jueves 26 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, México:

6:00 p.m. - Hora del Este (ET)

5:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

4:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

3:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)