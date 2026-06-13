Todo listo para el debut de dos candidatas a alcanzar fases finales de esta Copa Mundial de Fútbol 2026. Este sábado 13 de junio, no te pierdas el partido de Brasil vs. Marruecos EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports desde Centroamérica, Paraguay y Bolivia, donde podrás ver el debut de este Grupo C . Con Neymar Jr. de la mano y Vinicius Júnior como máxima figura, el ‘Scratch’ inicia su camino hacia la sexta estrella, mientras que la selección marroquí quiere demostrar por qué fue semifinalista en la edición previa.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Brasil vs. Marruecos hoy 13 de junio de 2026?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el México vs. Sudáfrica EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial del partido de Brasil vs. Marruecos desde el MetLife Stadium de New Jersey incluyendo previa, análisis, comentarios y reacciones posteriores al encuentro que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026.

Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Marruecos EN VIVO por Mundial de Fútbol 2026

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 16:00 Centroamérica / 19:00 Paraguay / 18:00 Bolivia

16:00 Centroamérica / 19:00 Paraguay / 18:00 Bolivia Canal TV: TiGo Sports

TiGo Sports Streaming: TiGo Play