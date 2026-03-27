Comienzan los amistosos FIFA de cara al Mundial 2026 y este viernes 27 de marzo es el turno de la selección de Argelia, que estará chocando ante Guatemala desde el Estadio Luigi Ferraris de Génova, en Italia. El encuentro de Guatemala vs. Argelia será transmitido por TiGo Sports, a partir de las 13:30 horas Ciudad de Guatemala. Este duelo de preparación para el conjunto africano es clave, con Riyad Maharez a la cabeza, quieren obtener un triunfo para llegar con buen ritmo a la cita mundialista.
TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala y transmitirá este duelo amistoso ante Argelia desde el Estadio Luigi Ferraris de Génova en Italia. Aquí te comparto los números de los canales.
Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Argelia por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026
- Hora (Guatemala): 13:30 horas
- Hora (EE. UU.): 14:30 pm ET / 11:30 am PT
- Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
- Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
- Lugar: Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia