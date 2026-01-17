LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (EE.UU.), 17/01/2026.- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre Guatemala y Canadá este sábado 17 de enero por amistoso con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde Los Ángeles, California (EE.UU.). FOTO DE JOHAN ORDONEZ PARA AFP
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (EE.UU.), 17/01/2026.- Cobertura oficial de TiGo Sports EN VIVO EN DIRECTO para ver el partido entre Guatemala y Canadá este sábado 17 de enero por amistoso con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde Los Ángeles, California (EE.UU.). FOTO DE JOHAN ORDONEZ PARA AFP
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Guatemala abre su 2026 con un desafío que huele a eliminatoria mundialista más que a simple fogueo: la Bicolor se cita con Canadá en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, donde el equipo de Luis Fernando Tena buscará poner a prueba su nuevo ciclo ante una de las selecciones más sólidas de Concacaf y demostrar que el proyecto apunta en serio al Mundial 2030. El duelo, programado para este sábado 17 de enero a las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT), se presenta como un termómetro de carácter, funcionamiento y profundidad de plantilla para un grupo que llega con la ilusión renovada y bajo la lupa de una afición que exige dar el siguiente paso competitivo. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Canadá por amistoso al Mundial 2026?

Disfruta de todos los partidos de la selección de Guatemala a través de las pantallas de TiGo Sports. Aquí te comporto sus canales oficiales:

  • Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
  • Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Programación de TiGo Sports hoy, sábado 17 de enero 2026

  • 06:00 — TiGo Sports Noticias
  • 07:00 — 100% Fitness
  • 07:30 — El camino del campeón
  • 09:30 — El Chiringuito de Jugones con Josep Pedrerol
  • 11:30 — TiGo Sports Noticias
  • 12:30 — A otro nivel
  • 13:30 — En la jugada
  • 14:30 — Pasión azul yblanco
  • 15:00 — Yo soy rojo
  • 15:30 — Crema, mi buen amigo
  • 16:00 — Voces y números de LaLiga
  • 16:30 — Stories of theCities (E1)
  • 17:00 — 90 en 10
  • 17:15 — Fight Night (Kickboxing)
  • 20:30 — Guatemala vs. Canadá (Previa)
  • 21:00 — Guatemala vs. Canadá (En Vivo)

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Canadá por amistoso a la Copa Mundial 2026

  • Fecha: sábado 17 de enero 2026
  • Partido: Guatemala vs. Canadá, por amistoso FIFA 2026
  • Hora (Guatemala): 21:00
  • Hora (EE. UU.): 10 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT
  • Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
  • Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
  • Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
  • Lugar: BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

