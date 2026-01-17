Guatemala abre su 2026 con un desafío que huele a eliminatoria mundialista más que a simple fogueo: la Bicolor se cita con Canadá en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, donde el equipo de Luis Fernando Tena buscará poner a prueba su nuevo ciclo ante una de las selecciones más sólidas de Concacaf y demostrar que el proyecto apunta en serio al Mundial 2030. El duelo, programado para este sábado 17 de enero a las 21:00 horas de Ciudad de Guatemala (10 p.m. ET / 7 p.m. PT), se presenta como un termómetro de carácter, funcionamiento y profundidad de plantilla para un grupo que llega con la ilusión renovada y bajo la lupa de una afición que exige dar el siguiente paso competitivo. ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports.
¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Canadá por amistoso al Mundial 2026?
Disfruta de todos los partidos de la selección de Guatemala a través de las pantallas de TiGo Sports. Aquí te comporto sus canales oficiales:
- Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
- Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.
- 20:30 — Guatemala vs. Canadá (Previa)
- 21:00 — Guatemala vs. Canadá (En Vivo)
Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Canadá por amistoso a la Copa Mundial 2026
- Fecha: sábado 17 de enero 2026
- Partido: Guatemala vs. Canadá, por amistoso FIFA 2026
- Hora (Guatemala): 21:00
- Hora (EE. UU.): 10 p.m. ET / 7 p.m. CT / 5 p.m. PT
- Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
- Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
- Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, FOX Sports, FOX One, FOXSPORTS.com y FOX Sports App
- Lugar: BMO Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos)