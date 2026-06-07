Los amistosos dejan de ser simples pruebas cuando el Mundial aparece en el horizonte. Ecuador disputará este domingo 7 de junio su último compromiso antes de entrar en escena en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que Guatemala afrontará una oportunidad inmejorable para medir su crecimiento frente a una selección que llegará al torneo con la ambición de convertirse en una de las protagonistas sudamericanas.

El encuentro se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, ciudad que además funciona como base de operaciones de la Tri durante la recta final de su preparación mundialista. Para Luis Fernando Tena, será una nueva oportunidad de evaluar variantes y seguir consolidando un proyecto que ha mostrado señales positivas durante los últimos años. El partido comenzará a las 2:00 p.m. de Guatemala (4 p.m. ET y 1 p.m. PT en Estados Unidos) y contará con transmisión EN VIVO de TiGo Sports para todo el territorio guatemalteco.

Si deseas ver el encuentro por televisión, Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil, aquí te explicamos cómo seguir la señal oficial y las opciones disponibles para no perderte ningún detalle.

TL;DR: Lo que debes saber del Guatemala vs. Ecuador

⚽ Partido: Guatemala vs. Ecuador

📅 Fecha: Domingo 7 de junio de 2026

⏰ Hora: 2:00 p.m. Guatemala | 4 p.m. ET | 1 p.m. PT

🏟️ Estadio: ScottsMiracle-Gro Field (Columbus, Ohio)

📺 TV: TiGo Sports

📱 Streaming: TiGo Sports App

🌎 Ecuador disputará su último amistoso antes del Mundial 2026

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Ecuador?

Los aficionados guatemaltecos podrán seguir el partido mediante la señal oficial de TiGo Sports, que transmitirá todas las incidencias del amistoso internacional desde Columbus.

Canales de TiGo Sports

Canal Descripción Canal 6 Señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de TiGo Canal 706 Señal HD para usuarios con decodificador HD

¿Cómo ver Guatemala vs. Ecuador EN VIVO ONLINE por TiGo Sports App?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TiGo Sports App, la plataforma digital oficial disponible para clientes habilitados.

Disponible en:

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💻 Computadoras

📺 Smart TV compatibles

📲 Tablets

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Ventajas de TiGo Sports App

🎥 Transmisión en vivo del partido

⚽ Cobertura oficial de TiGo Sports

📡 Acceso desde múltiples dispositivos

📲 Visualización desde distintos equipos compatibles

🔄 Experiencia optimizada para usuarios registrados

¿Qué buscará Guatemala frente a una selección mundialista?

Más allá del resultado, el amistoso representa una valiosa oportunidad para que Luis Fernando Tena continúe evaluando el crecimiento competitivo de la Azul y Blanco frente a un rival de máxima exigencia internacional.

La selección guatemalteca combina futbolistas consolidados de la Liga Nacional con varios elementos que desarrollan su carrera en el extranjero. Enfrentar a una selección clasificada al Mundial permitirá medir el nivel colectivo del equipo y observar el rendimiento de varios jugadores que aspiran a convertirse en referentes durante los próximos años.

¿Qué buscará Ecuador en su último ensayo antes del Mundial?

Para la Tri, el compromiso tiene un significado especial. Será la última prueba antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una oportunidad para que Sebastián Beccacece ajuste los últimos detalles tácticos antes del debut.

Con una generación liderada por Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Kendry Páez y Enner Valencia, Ecuador aspira a consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Sudamérica durante el torneo.

Posible alineación de Guatemala

Luis Fernando Tena podría apostar por la siguiente formación:

🧤 Portero: Nicholas Hagen (o Luis Morán)

🛡️ Defensas: Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, Marcelo Hernández (o José Carlos Pinto) y José Morales

⚙️ Mediocampistas: Jonathan Franco, Matthew Evans y Jeffry Bantes

⚡ Delanteros: Óscar Santis, Arquímides Ordóñez (o William Fajardo) y Daniel Méndez (o Darwin Lom)

Posible alineación de Ecuador

La Tri podría utilizar una base muy cercana a la que debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🧤 Portero: Hernán Galíndez

🛡️ Defensas: Joel Ordóñez, Willian Pacho, Jackson Porozo y Piero Hincapié

⚙️ Mediocampistas: Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite y Kendry Páez

⚡ Delanteros: Gonzalo Plata y Enner Valencia

Jugadores a seguir

Guatemala

⭐ Óscar Santis

⭐ Nicholas Hagen

⭐ Aarón Herrera

⭐ Arquímides Ordóñez

Ecuador

⭐ Moisés Caicedo

⭐ Willian Pacho

⭐ Piero Hincapié

⭐ Kendry Páez

⭐ Enner Valencia

Las principales miradas estarán puestas sobre Moisés Caicedo, una de las grandes figuras del fútbol sudamericano actual, y sobre Enner Valencia, capitán y máximo referente ofensivo de la selección ecuatoriana.

¿Dónde se juega Guatemala vs. Ecuador?

El amistoso internacional se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, uno de los estadios específicos para fútbol más modernos de Estados Unidos y sede habitual del Columbus Crew de la MLS.

Datos del ScottsMiracle-Gro Field

📍 Dirección: 560 W Nationwide Blvd, Columbus, Ohio, Estados Unidos

👥 Capacidad: 20.011 espectadores

🌱 Superficie: césped natural

🏟️ Inauguración: 2021

⚽ Casa del Columbus Crew

🚫 No cuenta con pista de atletismo

¿Quieres asistir al partido?

Los aficionados que se encuentren en Ohio o estados cercanos todavía pueden adquirir entradas mediante Ticketmaster, plataforma oficial autorizada para la venta de boletos del encuentro.

🎟️ Venta oficial mediante Ticketmaster

🏟️ ScottsMiracle-Gro Field

📍 Columbus, Ohio

📅 Domingo 7 de junio de 2026

Entradas oficiales en Ticketmaster

Ubicación del ScottsMiracle-Gro Field

La incorporación del mapa permitirá a los aficionados localizar fácilmente el estadio y planificar su recorrido desde distintos puntos de Columbus y sus alrededores.

¿Cómo llegar al ScottsMiracle-Gro Field?

El estadio se encuentra en una ubicación estratégica dentro de Columbus y ofrece múltiples alternativas de acceso para los aficionados.

Opciones recomendadas

🚗 Automóvil particular mediante las autopistas I-670 y SR-315

🅿️ Estacionamientos oficiales alrededor del recinto

🚕 Servicios de Uber y Lyft con zonas habilitadas para ascenso y descenso

🚌 Transporte público mediante rutas de la red COTA

🚶 Acceso peatonal desde sectores cercanos del centro de Columbus

Recomendaciones para el día del partido

⏰ Llegar con al menos una hora de anticipación

🎟️ Llevar el boleto digital descargado previamente

🚗 Considerar posibles congestiones de tráfico en los alrededores

📱 Consultar información actualizada del estadio antes de salir

¿Qué clima se espera para Guatemala vs. Ecuador?

Las previsiones meteorológicas apuntan a condiciones favorables para el desarrollo del encuentro.

Pronóstico estimado

🌡️ Temperatura: alrededor de 28 °C (82 °F)

☀️ Ambiente parcialmente soleado

🌬️ Viento ligero a moderado

☔ Baja probabilidad de lluvia

👕 Condiciones agradables para jugadores y espectadores

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Guatemala vs. Ecuador

Información Detalle Partido Guatemala vs. Ecuador Fecha Domingo 7 de junio de 2026 Hora Guatemala 2:00 p.m. ET 4 p.m. PT 1 p.m. Estadio ScottsMiracle-Gro Field Ciudad Columbus, Ohio TV TiGo Sports Streaming TiGo Sports App

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Guatemala vs. Ecuador por TiGo Sports

¿A qué hora juega Guatemala vs. Ecuador?

El partido comenzará a las 2:00 p.m. de Guatemala, 4 p.m. ET y 1 p.m. PT.

¿Qué canal transmite Guatemala vs. Ecuador?

La transmisión oficial estará a cargo de TiGo Sports.

¿Dónde verlo online?

Los usuarios habilitados podrán seguir el encuentro mediante TiGo Sports App.

¿Es el último amistoso de Ecuador antes del Mundial 2026?

Sí. El encuentro frente a Guatemala representa la última prueba de la Tri antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Dónde está concentrada Ecuador antes del Mundial?

La selección ecuatoriana realiza la etapa final de su preparación en Columbus, Ohio.

¿Dónde se juega Guatemala vs. Ecuador?

En el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio.

La última prueba antes de que empiece la verdadera historia

Para Ecuador, el amistoso en Columbus representa el cierre de meses de preparación antes de afrontar una nueva Copa Mundial. Para Guatemala, supone una oportunidad de medirse frente a una selección mundialista y seguir construyendo confianza de cara a los próximos desafíos internacionales. Cuando el árbitro señale el final del encuentro, la Tri ya tendrá la mirada puesta en el Mundial 2026; la Azul y Blanco, en cambio, buscará demostrar que continúa acercándose al nivel de las selecciones que compiten en la élite del fútbol internacional.