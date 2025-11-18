La Selección de Guatemala recibe a Surinam este martes 18 de noviembre por la Fecha 6 de la Ronda Final del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025, en un partido crucial que podrás seguir EN VIVO GRATIS en el territorio guatemalteco. El encuentro se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’ a partir de las 19:00 horas (hora local de Guatemala). Tras caer 2-3 ante Panamá en la jornada anterior, Los Chapines quedaron prácticamente fuera de aspirar al repechaje y se juega el honor en la última jornada, mientras que el equipo surinamés llega con la moral alta luego de golear 4-0 a El Salvador, demostrando una potente ofensiva con 8 goles anotados en sus últimos cinco juegos. Para los aficionados, la mejor manera de asegurar la cobertura en Guatemala es a través de TiGo Sports EN VIVO en sus canales de televisión y la plataforma de streaming TiGo Play Online.

Surinam lidera el Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 con 9 unidades. | Crédito: Surinaamse Voetbal Bond / Facebook

Transmisión EN VIVO del partido Guatemala vs. Surinam

El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports (Canal de TV y Tigo Play Online), señal oficial para los fanáticos en Centroamérica.Los suscriptores podrán seguir el juego desde sus televisores, smartphones o tablets a través de la aplicación Tigo Play, con cobertura completa, análisis y comentarios en vivo.

En Estados Unidos, el partido podrá verse única y exclusivamente por streaming a través de la plataforma Paramount+, tanto con narración en español como inglés.

Horario del partido Guatemala vs. Surinam en USA

El encuentro podrá verse en distintos horarios según tu ubicación en los Estados Unidos:

8:00 p. m. ET (Hora del Este)

7:00 p. m. CT (Hora del Centro)

6:00 p. m. MT (Hora de la Montaña)

5:00 p. m. PT (Hora del Pacífico)

Guatemala se ubica en el tercer puesto del Grupo G de las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026 con 5 puntos. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook

Guatemala vs. Surinam: así llegan ambos equipos

La Selección de Guatemala busca pasar la página tras la dolorosa derrota 3-2 ante Panamá que la dejó oficialmente sin opciones de clasificar al Mundial 2026, pero el orgullo está en juego. La Bicolor se enfocará en cerrar su participación en las Eliminatorias con una actuación digna este martes contra Surinam, en el estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol), un encuentro que marcará su despedida de la contienda mundialista. Aunque Guatemala ya no tiene aspiraciones directas, su desempeño será vigilado atentamente por Panamá, ya que el destino de los caribeños en la clasificación depende de no perder contra los Chapines en este último partido.

Por su parte, la Selección de Surinam llega a Guatemala con la oportunidad de hacer historia: un triunfo en el estadio El Trébol les aseguraría el boleto directo a su primera Copa del Mundo. El partido, programado para las 19:00 horas (hora local), es considerado el capítulo más importante en su historia futbolística. La delegación visitante viajó con plantel completo y sin bajas, y su cuerpo técnico ha mantenido un discurso optimista y de alta confianza en la capacidad del equipo para rendir bajo la presión de un escenario tan exigente como la fase final de las Eliminatorias de Concacaf.

Este enfrentamiento promete ser un duelo muy cerrado, recordando que el último cruce entre ambos, el 10 de octubre, terminó en un empate 1-1.

Ficha técnica de Guatemala vs. Surinam

Partido: Guatemala vs. Surinam

Guatemala vs. Surinam Competición: Eliminatorias Concacaf 2025 – Grupo A

Eliminatorias Concacaf 2025 – Grupo A Fecha: Martes, 18 de noviembre de 2025

Martes, 18 de noviembre de 2025 Hora local: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’ (Guatemala)

Estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’ (Guatemala) TV: Tigo Sports

Tigo Sports Streaming: Tigo Play Online

Guatemala y El Salvador se enfrentan este martes 14 de octubre en el Estadio Cuscatlán por la jornada 4 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025.