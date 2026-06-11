La espera terminó y el Mundial FIFA 2026 está listo para abrir el telón con un partido que paralizará al planeta. México será protagonista del encuentro inaugural frente a Sudáfrica este jueves 11 de junio de 2026 (1:00 p.m. en Guatemala y Costa Rica) en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México , escenario que volverá a recibir el inicio de una Copa del Mundo. Millones de aficionados estarán pendientes del debut del Tri en casa, en una jornada cargada de emoción, ceremonia de apertura y la ilusión de arrancar con el pie derecho en el torneo más grande de la historia.

Con un ambiente espectacular preparado para la gran fiesta del fútbol y la expectativa creciendo en toda América, el México vs. Sudáfrica promete convertirse en uno de los partidos más vistos del año. Los hinchas ya cuentan las horas para disfrutar del primer encuentro oficial del Mundial 2026, donde dos selecciones buscarán escribir el primer capítulo del torneo. Si quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, podrás seguir la transmisión oficial a través de Tigo Sports y TiGo Play App en los países habilitados.

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, México vs. Sudáfrica hoy 11 de junio de 2026?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el México vs. Sudáfrica EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial del partido inaugural desde el Estadio Azteca de Ciudad de México, incluyendo previa, análisis, comentarios y reacciones posteriores al encuentro que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora juega México vs. Sudáfrica EN VIVO hoy por el partido inaugural del Mundial 2026?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica se jugará este jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México y podrá verse EN VIVO en distintos países de Centroamérica y Sudamérica mediante la señal de Tigo Sports y TiGo Play App.

Estos son los horarios confirmados para ver el México vs. Sudáfrica en la región:

Guatemala: 1:00 p.m.

Honduras: 1:00 p.m.

El Salvador: 1:00 p.m.

Costa Rica: 1:00 p.m.

Nicaragua: 1:00 p.m.

Panamá: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

México vs. Sudáfrica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 1:00 p.m. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua / 2:00 p.m. Panamá / 3:00 p.m. Bolivia / 4:00 p.m. Paraguay

Canal TV: Tigo Sports

Streaming: TiGo Play App y Tigo Sports App