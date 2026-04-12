¡Clásico Catracho! Mira el Motagua vs. CD Olimpia EN VIVO por TiGo Sports. Te decimos cómo ver el partido GRATIS por fútbol TV y online para que apoyes a tu equipo en este duelo histórico del fútbol hondureño. ¡Pura emoción! | Crédito: ligagt.org / Composición Mag
¡Clásico Catracho! Mira el Motagua vs. CD Olimpia EN VIVO por TiGo Sports. Te decimos cómo ver el partido GRATIS por fútbol TV y online para que apoyes a tu equipo en este duelo histórico del fútbol hondureño. ¡Pura emoción! | Crédito: ligagt.org / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Una nueva edición del Clásico de Honduras se jugará este domingo 12 de abril entre dos de los equipos más populares y laureados del país centroamericano. El encuentro de Motagua vs. CD Olimpia será transmitido por la señal guatemalteca de TiGo Sports, a partir de las 5:15 pm (hora de Tegucigalpa) desde el Estadio Chelato Uclés de la capital hondureña. Esta rivalidad, marcada por la pasión capitalina y disputas por el título, es la más grande de la Liga Hondubet.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Motagua vs. CD Olimpia por el Clásico de Honduras 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de la Liga Hondubet (nombre con el que se le conoce comercialmente a la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras), así como la selección de Guatemala, y transmitirá este duelo válido por la Jornada 18 del Clausura 2026 entre Motagua y CD Olimpia desde el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Aquí te comparto los números de los canales.

  • Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
  • Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Horario, TV y dónde ver en vivo Motagua vs. CD Olimpia

  • Fecha: Domingo, 12 de abril de 2026
  • Instancia: Jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras
  • Hora (Guatemala): 17:15 horas
  • Hora (EE. UU.): 7:15 pm ET / 4:15 pm PT
  • Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
  • Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
  • Lugar: Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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