Una nueva edición del Clásico de Honduras se jugará este domingo 12 de abril entre dos de los equipos más populares y laureados del país centroamericano. El encuentro de Motagua vs. CD Olimpia será transmitido por la señal guatemalteca de TiGo Sports, a partir de las 5:15 pm (hora de Tegucigalpa) desde el Estadio Chelato Uclés de la capital hondureña . Esta rivalidad, marcada por la pasión capitalina y disputas por el título, es la más grande de la Liga Hondubet.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Motagua vs. CD Olimpia por el Clásico de Honduras 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de la Liga Hondubet (nombre con el que se le conoce comercialmente a la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras), así como la selección de Guatemala, y transmitirá este duelo válido por la Jornada 18 del Clausura 2026 entre Motagua y CD Olimpia desde el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Horario, TV y dónde ver en vivo Motagua vs. CD Olimpia

Fecha : Domingo, 12 de abril de 2026

: Domingo, 12 de abril de 2026 Instancia : Jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras

: Jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras Hora (Guatemala) : 17:15 horas

: 17:15 horas Hora (EE. UU.) : 7:15 pm ET / 4:15 pm PT

: 7:15 pm ET / 4:15 pm PT Canal (Guatemala) : Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports

: Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Lugar: Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa