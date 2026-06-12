Paraguay pondrá en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 12 de junio cuando se enfrente a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por la primera fecha del Grupo D. La Albirroja tendrá una exigente prueba ante uno de los países anfitriones del torneo en un partido que puede marcar el rumbo de la zona desde el comienzo.

El encuentro está programado para las 22:00 horas de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y concentrará la atención de miles de aficionados paraguayos que esperan volver a ver a su selección compitiendo en el escenario más importante del fútbol mundial.

¿Quieres seguir el debut de Paraguay desde tu televisor, celular, computadora o Smart TV? La transmisión oficial estará disponible a través de TiGo Sports y TiGo Online, plataformas que llevarán en vivo todas las incidencias del compromiso desde California.

A continuación, te contamos qué canales debes sintonizar y cómo acceder a la cobertura completa del Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026.

TL;DR del Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

📺 TiGo Sports EN VIVO

💻 TiGo Online

🕐 Hora: 22:00 de Asunción

🏟️ Estadio: SoFi Stadium

🌎 Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026

🏆 Debut de la Albirroja en el Mundial

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el estreno de la Albirroja en la Copa Mundial FIFA 2026 a través de las señales deportivas de TiGo Sports, que ofrecerán una cobertura especial desde Los Ángeles con toda la previa, el análisis y la transmisión del encuentro.

Estos son los canales habilitados para seguir el partido:

Canal 100 (TiGo Sports)

Canal 101 (TiGo Sports+)

Canal 102 (TiGo Sports 3)

La cobertura incluirá programación previa al encuentro, análisis de los protagonistas y todas las incidencias del debut paraguayo en el Grupo D.

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Los clientes de TiGo también podrán acceder a la transmisión mediante TiGo Online, la plataforma digital que permite seguir la programación deportiva desde cualquier lugar con conexión a Internet.

Para acceder al servicio debes:

Ingresar a TiGo Online desde la aplicación o navegador web. Iniciar sesión con tu cuenta de cliente. Seleccionar la señal de TiGo Sports. Disfrutar de la transmisión en vivo del Paraguay vs. Estados Unidos.

Dispositivos compatibles con TiGo Online

La plataforma puede utilizarse en múltiples dispositivos:

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Computadoras Mac

Paraguay debuta ante uno de los anfitriones del Mundial

La Albirroja afrontará una de las pruebas más exigentes de la fase de grupos al enfrentarse a Estados Unidos, una selección que contará con el respaldo de su público en uno de los estadios más modernos del planeta. El resultado puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final.

Paraguay llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo y buscará comenzar su recorrido mundialista con un resultado positivo en territorio estadounidense.

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs. Estados Unidos por la Copa Mundial FIFA 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Estados Unidos Competición Copa Mundial FIFA 2026 Grupo D Fecha Viernes 12 de junio de 2026 Hora en Paraguay 22:00 Hora ET 9:00 p.m. Hora PT 6:00 p.m. TV TiGo Sports Canales 100, 101 y 102 Streaming TiGo Online Estadio SoFi Stadium Ciudad Los Ángeles, California Dirección 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301, Estados Unidos

El debut de Paraguay en la Copa Mundial FIFA 2026 promete captar la atención de todo el país. Frente a uno de los anfitriones del torneo, la Albirroja buscará dar el primer paso hacia la clasificación en un Grupo D que se perfila como uno de los más competitivos del campeonato. Los aficionados paraguayos podrán seguir cada minuto del encuentro EN VIVO a través de TiGo Sports y TiGo Online desde cualquier lugar del país.