Partido decisivo en el Mundial de Fútbol 2026 y que podría dejarnos a una selección eliminada del campeonato. Este viernes 19 de junio, no te pierdas el partido de Paraguay vs. Turquía desde el Levi’s Stadium por la Jornada 2 del Grupo D, encuentro que será transmitido por TiGo Sports a partir de las 12:00 a.m. hora Paraguay . Ambas debutaron con derrotas y un triunfo en este enfrentamiento dejará a una con vida y a la otra eliminada del certamen.

Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial FIFA 2026: revisa dónde ver el partido por Tigo Sports, cómo seguirlo online por Tigo Play y consulta los horarios actualizados por país. (Foto: Imagen creada por Depor usando Gemini)

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, por lo que su señal de televisión y App serán esenciales para ver los partidos en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y algunos países de Sudamérica (Paraguay y Bolivia). Aquí te comparto las opciones disponibles.

App Tigo Sports: Descarga la aplicación oficial desde Google Play o App Store desde cualquiera de los países anteriormente mencionados

Descarga la aplicación oficial desde Google Play o App Store desde cualquiera de los países anteriormente mencionados Sitio Web: Ingresa a la versión local de TiGo Sports de los países previamente mencionados

Ingresa a la versión local de TiGo Sports de los países previamente mencionados Tigo One TV App: Si tienes televisión residencial, usa esta App para ver la señal en tu celular.

Si tienes televisión residencial, usa esta App para ver la señal en tu celular. Televisión: Los canales de Tigo Sports varían según tu país de residencia y el servicio de televisión contratado.

Bolivia Paraguay Centroamérica En Bolivia, la señal se distribuye a través del servicio Tigo Hogar y cuenta con tres canales en alta definición dedicados a la transmisión de la División Profesional y otros eventos: En Paraguay, la cadena cuenta con varias señales especializadas que incluyen transmisiones del fútbol local y eventos internacionales. Puedes sintonizarlas a través del servicio de cable o satélite: En Centroamérica, los canales de Tigo Sports transmiten competiciones locales y cobertura deportiva exclusiva. La numeración exacta depende de tu operador local (Tigo Star o Tigo Hogar): Tigo Sports HD: Canales 700, 717 y 718 (en planes estándar) Tigo Sports: Canal 100 (SD) / 700 (HD) Tigo Sports: Suele ubicarse entre los canales 6, 9 o 13 en formato SD, y en el canal 709 o superior en alta definición. Tigo Sports Alternativo: Canal 510 y 704 Tigo Sports +: Canal 101 (SD) / 701 (HD) Tigo Sports +: Disponible en las versiones HD para eventos alternos, generalmente en el canal 710 o superior dependiendo del país. Tigo Sports Satelital (DTH): Canales 701 y 704 Tigo Sports 3: Canal 102 --

Pasos para ingresar a Tigo Sports en Centroamérica

Primero, debes descargar la aplicación móvil desde App Store o Google Play, o ingresar a la página web Tigo Sports. Luego, inicia sesión seleccionando tu país y vinculando tu cuenta con tu número de teléfono o correo electrónico registrado.

Clientes con servicios Residenciales (Televisión / Internet)

Abre la aplicación de Tigo Sports o ingresa al sitio web. Presiona el botón de “Ingresa” y selecciona “Ingresa con usuario”. Ingresa el correo electrónico o número de teléfono asociado a tu Cuenta Tigo (Mi Tigo) y solicita el código de seguridad. Recibirás un código en tu correo o por mensaje de texto (SMS). Escríbelo para completar la verificación y acceder al contenido.

Clientes móviles (Postpago o Prepago)

En la pantalla de inicio, selecciona “Ingresa con usuario”. Digita tu número de teléfono Tigo. Se te enviará un código de verificación de un solo uso por SMS. Introdúcelo para activar el servicio.

Si no tienes una cuenta Tigo activa

Si no cuentas con un plan Tigo elegible, puedes crear una Cuenta Tigo desde la aplicación Mi Tigo o la misma plataforma de Tigo Sports y comprar pases o licencias temporales (según el país donde te encuentres, como en Guatemala) para acceder a los partidos de la Liga Nacional y otros eventos exclusivos.

Pasos para ingresar a TiGo Sports en Paraguay

Clientes móviles: Ingresá tu número de teléfono Tigo y validalo con el código SMS recibido. Clientes residenciales: Iniciá sesión usando el correo y contraseña de tu cuenta Mi Tigo. Clientes de otras operadoras: Si tenés Personal Flow, podés suscribirte al paquete desde la web de Personal Paraguay para activar tu cuenta premium.

Si prefieres ingresar al portal de TiGo vía Web (ya sea por computadora o navegador móvil), sigue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de Tigo Sports Paraguay. Haz clic en la sección de transmisión para ver los partidos en vivo. Inicia sesión con tus credenciales de usuario móvil o residencial.

Recuerda que tanto la plataforma web y la app de TiGo permiten la visualización en hasta dos pantallas en simultáneo.

Pasos para ingresar a TiGo Sports en Bolivia

Para ingresar a Tigo Sports en Bolivia, descarga la aplicación o visita la página web de Tigo Sports Bolivia, e inicia sesión vinculando tu línea móvil o tu servicio de televisión residencial a tu cuenta Mi Tigo. Los pasos detallados para acceder son los siguientes:

Clientes con línea móvil

Abre la app Tigo Sports o ingresa al portal web. Selecciona la opción “Accede solo a tu línea móvil”. Introduce tu número de teléfono Tigo. Recibirás un código de verificación por SMS; ingrésalo para empezar a ver el contenido.

Clientes con servicios de hogar (TV/Internet)

Activa tu licencia desde la App o Web Mi Tigo. Selecciona tu cuenta y ve a Servicios > Más servicios premium. Elige Tigo Sports y presiona Activar. Recibirás un código de verificación; cópialo, confírmalo y presiona Ir a Tigo Sports. Ya podrás ingresar a la plataforma usando tu cuenta de correo y contraseña registrados en Mi Tigo.

Si aún no eres cliente, puedes adquirir una licencia o paquete adicional a través de los canales oficiales por un costo mensual aproximado de Bs. 49.

¿Qué pasará con TiGo Sports en Centroamérica tras ser adquirido por FOX?

FOX anunció en abril pasado la adquisición de las operaciones y producción local de TiGo Sports en Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) y, a partir de mayo, puso a disposición del público cuatro señales para sus suscriptores en estos países, combinando eventos regionales con derechos internacionales incluidos en su portafolio. El canal FOX estará disponible en televisión de paga, en la plataforma gratuita Tubi y posteriormente en FOX+ y el servicio de streaming FOX One.

El portafolio regional incluye propiedades clave como la Primera División de El Salvador y la Liga Panameña de Fútbol completa, además de equipos en exclusiva de la Liga Promérica de Costa Rica y la Liga Bantrab de Guatemala, además de otros derechos locales y programas originales con talento local.

En el plano internacional, la oferta sumará torneos como la Premier League, la UEFA Europa League, la Bundesliga a partir de la temporada 2026-2027, la Saudi Pro League y la Liga MX, además de derechos de fútbol femenino en México y Europa.

Asimismo, la programación incluirá más de 800 eventos deportivos en vivo al año en disciplinas como béisbol de las Grandes Ligas (MLB), NASCAR, artes marciales mixtas, lucha libre AAA, Fórmula E, WRC, WEC y deportes universitarios de la Big Ten Conference.

FOX confirmó que mantendrá al talento local de Tigo Sports, con el objetivo de garantizar continuidad en las transmisiones y preservar el enfoque regional en la cobertura. Asimismo, si bien en países como Costa Rica los canales TiGo Sports y TiGo Sports 2 ya pasaron a llamarse FOX y FOX+, en el resto de los países centroamericanos mencionados la transición se concretará una vez finalizada la Copa del Mundo.

Horario, TV y dónde ver Paraguay vs. Turquía EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Lugar: Levi’s Stadium de San Francisco, California, Estados Unidos

Levi’s Stadium de San Francisco, California, Estados Unidos Horario: 11:00 pm ET / 12:00 am Paraguay / 9:00 pm Centroamérica

11:00 pm ET / 12:00 am Paraguay / 9:00 pm Centroamérica Canal TV: TiGo Sports

TiGo Sports Streaming: TiGo Play