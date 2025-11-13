Este jueves 13 de noviembre no te pierdas el encuentro que reunirá a las selecciones de Honduras vs. Nicaragua EN VIVO, en un duelo decisivo por las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará desde las 8:00 p.m. hora de Centroamérica en el Estadio Nacional de Nicaragua, donde la Bicolor buscará asegurar su clasificación directa.

El conjunto hondureño depende de sí mismo para avanzar a la siguiente fase, mientras que Nicaragua, ya sin opciones de clasificar, intentará despedirse del torneo con un triunfo ante su público. El duelo promete intensidad y emoción, con los dirigidos por Reinaldo Rueda decididos a mantener su arco invicto en la competencia.

En sus últimos enfrentamientos, Honduras ha mostrado dominio absoluto sobre su rival, con cuatro victorias y un empate en los cinco encuentros más recientes. La última vez que se vieron las caras fue el 9 de septiembre de 2025, cuando Honduras ganó 2-0 en condición de local.

A continuación, te contamos dónde ver el partido por televisión y cómo seguirlo en vivo online a través de Tigo Sports en Honduras.

¿Dónde ver el partido de Nicaragua vs. Honduras?

El encuentro entre Nicaragua y Honduras se transmitirá EN VIVO por la señal de Tigo Sports en todo el territorio hondureño. Este canal cuenta con los derechos exclusivos de las Eliminatorias Concacaf y emitirá el partido con cobertura completa, análisis previo y comentarios post encuentro.

¿Cómo ver Tigo Sports por TV en Honduras?

Para disfrutar de Tigo Sports por televisión en Honduras, los suscriptores de Tigo pueden sintonizar los canales 300 y 301 (SD) o los 715 y 716 (HD) en sus decodificadores. También está disponible en el canal 10 de la señal satelital. Solo necesitas tener tu servicio activo para acceder a la transmisión en alta definición.

¿Cómo ver Tigo Sports online en Honduras?

Si prefieres seguir el partido online, puedes hacerlo a través de la app Tigo Sports Honduras, disponible para dispositivos Android y iOS, o ingresando al portal oficial www.tigosports.com.hn. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta de cliente Tigo para disfrutar del streaming en vivo y sin interrupciones del partido Nicaragua vs. Honduras desde cualquier lugar del país.