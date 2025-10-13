El Clásico Centroamericano vuelve a encender la pasión futbolera. Guatemala y El Salvador se medirán este martes 14 de octubre de 2025, en el Estadio Cuscatlán, por la jornada 4 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025 rumbo al Mundial 2026.El partido arrancará a las 8:00 p. m. (hora local), con ambos equipos necesitados de puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Transmisión EN VIVO del partido El Salvador vs. Guatemala

El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Tigo Sports (Canal de TV y Tigo Play Online), señal oficial para los fanáticos en Centroamérica.Los suscriptores podrán seguir el juego desde sus televisores, smartphones o tablets a través de la aplicación Tigo Play, con cobertura completa, análisis y comentarios en vivo.

En Estados Unidos, el partido podrá verse mediante Telemundo Deportes Ahora, mientras que las plataformas de streaming disponibles son Paramount+, Peacock y Amazon Prime Video, todas con narración en español.

Horario del partido El Salvador vs. Guatemala en USA

El encuentro podrá verse en distintos horarios según tu ubicación en los Estados Unidos:

10:00 p. m. ET (Hora del Este)

9:00 p. m. CT (Hora del Centro)

8:00 p. m. MT (Hora de la Montaña)

7:00 p. m. PT (Hora del Pacífico)

El Salvador vs. Guatemala: así llegan ambos equipos

El Salvador atraviesa una situación delicada tras perder dos partidos consecutivos en casa (0-1 ante Panamá en su más reciente juego). Con solo seis puntos posibles desaprovechados como local, el equipo salvadoreño necesita urgentemente una victoria para mantenerse con vida en el torneo.

Por su parte, Guatemala llega con un empate 1-1 ante Surinam y busca sumar fuera de casa. Aunque acumula dos partidos sin perder, su fragilidad defensiva en jugadas de balón detenido ha sido un problema constante.

El enfrentamiento anterior entre ambos terminó 1-1 el pasado 5 de septiembre, por la ronda final de las eliminatorias.

Ficha técnica de El Salvador vs. Guatemala

Partido: El Salvador vs. Guatemala

El Salvador vs. Guatemala Competición: Eliminatorias Concacaf 2025 – Grupo A

Eliminatorias Concacaf 2025 – Grupo A Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Martes 14 de octubre de 2025 Hora local: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Estadio: Cuscatlán (San Salvador)

Cuscatlán (San Salvador) TV: Tigo Sports

Tigo Sports Streaming: Tigo Play Online

