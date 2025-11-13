La Selección de Guatemala enfrentará este jueves 13 de noviembre (20:00 horas de Ciudad de Guatemala; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) a Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en un partido clave por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena buscará aprovechar su condición de local para mantenerse con opciones de clasificación, mientras el equipo panameño intentará confirmar su buen momento en la competencia. El encuentro se disputará a estadio lleno y se perfila como una prueba determinante para las aspiraciones de ambos combinados.

¿Quieres ver el juego de Los Chapines en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports para los clientes del servicio TiGo Star. Aquí te contamos los números de los canales

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Programación de TiGo Sports Guatemala este jueves 13 de noviembre

06:00 — TiGo Sports Noticias

07:00 — 100% Fitness

07:30 — Zambia vs. Brasil

09:30 — El Chiringuito

11:30 — TiGo Sports Noticias

12:30 — La súper previa

15:00 — Crema, mi buen amigo

15:45 — Yo soy rojo

16:30 — TiGo Sports Noticias

17:30 — Guatemala vs. Panamá (La Previa)

20:00 — Guatemala vs. Panamá (En Vivo)

22:00 — En la jugada

Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026

Fecha : jueves 13 de noviembre de 2025

: jueves 13 de noviembre de 2025 Hora (Guatemala) : 20:00

: 20:00 Hora (EE. UU.) : 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT

: 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT Canal (Guatemala) : Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports

: Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Estados Unidos : CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados

: CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados Lugar : Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala

: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala Árbitro: César Arturo Ramos (México)

César Arturo Ramos (México) Asistente 1 : Alberto Morín (México)

: Alberto Morín (México) Asistente 2 :Marco Bisguerra (México)

:Marco Bisguerra (México) Cuarto árbitro : Katia Itzel García (México)

: Katia Itzel García (México) VAR : Guillermo Pacheco (México)

: Guillermo Pacheco (México) AVAR: Óscar Macías Romo (México)