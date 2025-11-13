La Selección de Guatemala enfrentará este jueves 13 de noviembre (20:00 horas de Ciudad de Guatemala; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) a Panamá en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en un partido clave por la quinta jornada del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena buscará aprovechar su condición de local para mantenerse con opciones de clasificación, mientras el equipo panameño intentará confirmar su buen momento en la competencia. El encuentro se disputará a estadio lleno y se perfila como una prueba determinante para las aspiraciones de ambos combinados.
¿Quieres ver el juego de Los Chapines en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público guatemalteco estará a cargo de TiGo Sports para los clientes del servicio TiGo Star. Aquí te contamos los números de los canales
¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026?
TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.
- Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.
- Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.
Programación de TiGo Sports Guatemala este jueves 13 de noviembre
- 06:00 — TiGo Sports Noticias
- 07:00 — 100% Fitness
- 07:30 — Zambia vs. Brasil
- 09:30 — El Chiringuito
- 11:30 — TiGo Sports Noticias
- 12:30 — La súper previa
- 15:00 — Crema, mi buen amigo
- 15:45 — Yo soy rojo
- 16:30 — TiGo Sports Noticias
- 17:30 — Guatemala vs. Panamá (La Previa)
- 20:00 — Guatemala vs. Panamá (En Vivo)
- 22:00 — En la jugada
Horario, TV y dónde ver en vivo Guatemala vs. Panamá por Eliminatorias Concacaf 2026
- Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025
- Hora (Guatemala): 20:00
- Hora (EE. UU.): 9 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT
- Canal (Guatemala): Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports
- Streaming (Guatemala): app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital
- Estados Unidos: CBS Sports Network y Telemundo; también opciones digitales oficiales de Concacaf (Concacaf Go/YouTube Concacaf) según listados
- Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala, Guatemala
- Árbitro: César Arturo Ramos (México)
- Asistente 1: Alberto Morín (México)
- Asistente 2:Marco Bisguerra (México)
- Cuarto árbitro: Katia Itzel García (México)
- VAR: Guillermo Pacheco (México)
- AVAR: Óscar Macías Romo (México)