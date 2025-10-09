Guatemala vs. Surinam juegan este viernes 10 de octubre de 2025 por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se disputará en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo desde las 17:00 horas (ET) y se podrá ver EN VIVO en Guatemala a través de TiGo Sports y en streaming vía TiGo Play.

Este duelo es clave para las aspiraciones de ambas selecciones: Surinam, sorprendente líder del Grupo A, buscará mantener su gran momento con el respaldo de su gente, mientras que Guatemala necesita un triunfo urgente para no quedar fuera de la pelea por el cupo mundialista.

¿Dónde ver Guatemala vs. Surinam EN VIVO en TiGo Sports?

TV en Guatemala: el encuentro será transmitido en exclusiva por TiGo Sports , canal disponible en el paquete de televisión por cable.

el encuentro será transmitido en , canal disponible en el paquete de televisión por cable. Online: los suscriptores podrán ver el partido en vivo mediante TiGo Play , la plataforma oficial de streaming de TiGo, accesible en computadoras, smartphones, tablets y Smart TV.

los suscriptores podrán ver el partido en vivo mediante , la plataforma oficial de streaming de TiGo, accesible en computadoras, smartphones, tablets y Smart TV. Estados Unidos: transmisión por Universo, Telemundo Deportes, TeleXitos y streaming en fuboTV, Peacock, Paramount+ y Amazon Prime Video.

¿Cuánto cuesta ver el partido en TiGo Sports y TiGo Play?

TiGo Sports : viene incluido en los planes de TV por cable de TiGo, sin costo adicional para sus abonados.

: viene incluido en los planes de TV por cable de TiGo, sin costo adicional para sus abonados. TiGo Play: acceso gratuito para clientes de TiGo que ya cuentan con el servicio de televisión. Solo necesitas crear tu cuenta y acceder con tu usuario.

Horarios del partido Guatemala vs. Surinam

Guatemala y México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (ET): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Estados Unidos (CT): 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos (MT): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (PT): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia y Perú: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina y Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Venezuela: 5:00 p.m.

Posibles alineaciones de Guatemala vs. Suriman

Guatemala: Nicholas Hagen; José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aron Herrera; Jonathan Franco, Óscar Castellanos, Óscar Santis; Rubio Rubín, Ruby Muñoz y Olger Escobar.

Surinam: Warner Hahn; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust; Dhoraso Klas, Kenneth Paal, Sheraldo Becker, Denzel Jubitana; Richonell Margaret y Gleofilo Vlijter.

Guatemala visita a Surinam por las Eliminatorias Concacaf 2026. | Crédito: Federación de Fútbol de Guatemala / Facebook