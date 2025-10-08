Vuelve la gran emoción de la Bicolor. Honduras se enfrenta a Costa Rica en un duelo crucial por la tercera jornada del Grupo C de las Eliminatorias CONCACAF 2026. La cita es el jueves 9 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Morazán, ciudad de San Pedro Sula , donde ambos buscarán tres puntos para continuar en el camino rumbo a la próxima cita mundilalista. Si estás en cualquier país de Centroamérica, podrás seguir la cobertura del partido en vivo online por TV y streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Honduras vs. Costa Rica por Eliminatorias Concacaf 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Honduras en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

A través del sistema satelital de Tigo (DTH), Tigo Sports está disponible en el Canal 10 .

está disponible en el . Para servicios de televisión digital o por cable en Honduras, los canales son: 300 (SD) y 715 (HD).

¿Cómo ver TiGo Sports Honduras vs. Costa Rica EN VIVO y EN DIRECTO?

Puedes ver todos los partidos y contenido exclusivo en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para descargar la app tienes dos opciones:

Android: Google Play - Tigo Sports Honduras

Google Play - Tigo Sports Honduras iPhone/iPad: App Store - Tigo Sports Honduras

También puedes seguir su programación a través de www.tigosports.hn Los únicos requisitos serán ser cliente Tigo (móvil o residencial), así como registrarte con tu número de cuenta o número Tigo para acceder.

Honduras vs. Costa Rica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 09 de octubre de 2025

jueves 09 de octubre de 2025 Hora: 8:00 p.m. Tegucigalpa

8:00 p.m. Tegucigalpa Canal TV: TiGo Sports

TiGo Sports Streaming: Tigo Sports App

Tigo Sports App Lugar: Estadio General Francisco Morazán