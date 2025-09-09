Este martes 09 de septiembre continúa la jornada doble de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 y hay un partidazo desde Tegucigalpa. Mira la transmisión de TiGo Sports para ver el juego de Honduras vs. Nicaragua EN DIRECTO, a partir de las 8:00 p.m. hora local, desde el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera . Ambas selecciones necesitan de 3 puntos para empezar a escalar posiciones, luego de que Honduras empatara 0-0 en el debut ante Haití, mientras que Nicaragua igualó en casa 1-1 contra Costa Rica. Aquí podrás seguir el minuto a minuto del encuentro.

¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Honduras vs. Nicaragua por Eliminatorias Concacaf 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Honduras en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Aquí te comparto los números de los canales.

A través del sistema satelital de Tigo (DTH), Tigo Sports está disponible en el Canal 10 .

está disponible en el . Para servicios de televisión digital o por cable en Honduras, los canales son: 300 (SD) y 715 (HD).

¿Cómo ver TiGo Sports Honduras EN VIVO y EN DIRECTO?

Puedes ver todos los partidos y contenido exclusivo en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para descargar la app tienes dos opciones:

Android: Google Play - Tigo Sports Honduras

Google Play - Tigo Sports Honduras iPhone/iPad: App Store - Tigo Sports Honduras

También puedes seguir su programación a través de www.tigosports.hn Los únicos requisitos serán ser cliente Tigo (móvil o residencial), así como registrarte con tu número de cuenta o número Tigo para acceder.

Honduras vs. Nicaragua EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: martes 09 de septiembre de 2025

martes 09 de septiembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. Tegucigalpa

8:00 p.m. Tegucigalpa Canal TV: TiGo Sports

TiGo Sports Streaming: Tigo Sports App

Tigo Sports App Lugar: Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera