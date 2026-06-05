El último juego en casa previo al Mundial 2026. Este viernes 5 de mayo, Paraguay enfrentará a Nicaragua como amistoso de preparación de cara a la Copa del Mundo, encuentro que se vivirá desde el Estadio Defensores del Chaco en Asunción y contará con la transmisión de TiGo Sports, a partir de las 19:15 horas local o 16:15 horas Nicaragua. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas ver el duelo amistoso, que contará con un lleno total de la afición paraguaya en la capital.
Cómo ver Tigo Sports en vivo online, Paraguay vs. Nicaragua por amistoso 2026
Para poder ver el partido Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO por amistoso de preparación al Mundial 2026, puedes hacerlo por la señal de Tigo Sports (Canal 100 y Canal 710 en HD) y Tigo Sports + (Canal 101 y Canal 711 en HD), así como sus respectivas plataformas:
- Dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño en vivo por TiGo Sports
- Dónde ver Olimpia vs. Cerro Porteño en vivo por TiGo Sports en Android
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Qué otros canales TV puedes ver el Paraguay vs. Nicaragua por amistoso 2026
Conoce qué otros canales puedes sintonizar para ver el Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO por amistoso de preparación al Mundial 2026 desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.
- España: No hay televisión nacional asignada
- Argentina: DIRECTV Sports
- Canadá: Fanatiz
- Colombia: No hay televisión nacional asignada
- Ecuador: No hay televisión nacional asignada
- Uruguay: No hay televisión nacional asignada
- Venezuela: No hay televisión nacional asignada
- Chile: No hay televisión nacional asignada
- Bolivia: No hay televisión nacional asignada
- Paraguay: Tigo Sports
- Perú: No hay televisión nacional asignada
- Puerto Rico: Fanatiz
- Brasil: No hay televisión nacional asignada
- México: No hay televisión nacional asignada
- EEUU: Fanatiz
Una alternativa para poder disfrutar del Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO por amistoso de preparación al Mundial 2026 desde el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, puedes usar una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) para sintonizar la señal de Tigo Sports en el territorio paraguayo y no perderte ni un solo instante de la acción en el terreno de juego del estadio ueno Defensores del Chaco de Asunción.
Horario, TV y dónde ver Paraguay vs. Nicaragua EN VIVO por amistoso 2026
- Partido: Paraguay vs. Nicaragua en vivo por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: Viernes 5 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay
- Horario: 19:15 horas Asunción / 16:15 horas Nicaragua
- Canal TV: Tigo Sports
- Streaming: Tigo Sports App