Guatemala vs Panamá se enfrentan este lunes 8 de septiembre por la segunda jornada de las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026. El partido se jugará desde las 19:30 h de Guatemala (20:30 h en Panamá) en el Estadio Rommel Fernández, con transmisión exclusiva EN VIVO a través de TiGo Sports y su plataforma digital. Aquí te contamos cómo contratar, cuánto cuesta y en qué dispositivos puedes ver el duelo online.

¿Dónde ver Guatemala vs Panamá EN VIVO por TiGo Sports?

En Guatemala, el canal oficial del partido será TiGo Sports, tanto en televisión por cable como en su aplicación para celulares y Smart TV. También estará disponible en la plataforma Concacaf Go para quienes estén fuera del país.

TV tradicional: TiGo Sports (canales 6 y 706 HD en cable TiGo).

Online: App TiGo Sports (Android y iOS) y sitio web tigosports.gt.

Streaming internacional: Concacaf Go (requiere registro).

¿Cuánto cuesta TiGo Sports para ver el partido?

Paquete de TV por cable: TiGo Sports está incluido en planes de TV de TiGo Guatemala, desde Q249 al mes aproximadamente (según el paquete contratado).

TiGo Sports está incluido en planes de TV de TiGo Guatemala, desde aproximadamente (según el paquete contratado). App TiGo Sports: si eres cliente de internet o telefonía TiGo, tienes acceso gratuito; para no clientes, se puede contratar de manera independiente desde Q30 al mes .

si eres cliente de internet o telefonía TiGo, tienes acceso gratuito; para no clientes, se puede contratar de manera independiente desde . Streaming internacional (Concacaf Go): suele tener acceso gratuito en algunos partidos, aunque en otros puede requerir suscripción.

¿Cómo ver TiGo Sports en tu celular o Smart TV?

Descarga la app TiGo Sports en Google Play o App Store. Ingresa con tu cuenta de cliente TiGo o crea un perfil de usuario. Busca el evento en la sección de “Partidos en vivo”. También puedes usar la versión web en tigosports.gt (requiere conexión estable a internet). En Smart TV, la app es compatible con Android TV, Apple TV, Roku y Chromecast.

Alternativas para ver Guatemala vs Panamá online

Si estás fuera de Guatemala y no cuentas con TiGo Sports, puedes optar por:

Concacaf Go (disponible en web y app).

(disponible en web y app). En Panamá , la transmisión estará en RPC, TVMax y Medcom Go .

, la transmisión estará en . En Estados Unidos, se verá por fuboTV, Peacock y CBS Sports Network.