Paraguay vuelve a encontrarse frente a una oportunidad que parecía lejana hace apenas unas semanas. La Albirroja se instaló entre los 16 mejores equipos del Mundial FIFA 2026 después de eliminar a Alemania en una de las sorpresas más resonantes de la ronda anterior y ahora tendrá un desafío todavía mayor: enfrentarse a Francia por un lugar en los cuartos de final.

El equipo de Gustavo Alfaro ha construido su recorrido desde la solidez defensiva, el sacrificio colectivo y la capacidad para competir en partidos de máxima tensión. Esa receta le permitió superar a los alemanes y mantener viva la ilusión de una afición que vuelve a ver a su selección compitiendo en las instancias decisivas de una Copa del Mundo.

La prueba del sábado será diferente. Francia llega respaldada por una generación acostumbrada a jugar este tipo de escenarios, liderada por Kylian Mbappé y por un plantel que figura entre los principales candidatos a conquistar el título. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y comenzará a las 18:00 horas de Asunción (5:00 p.m. ET / 2:00 p.m. PT).

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¿Dónde ver TiGo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

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¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

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La transmisión estará disponible para usuarios con una cuenta activa y permitirá seguir todas las incidencias del encuentro desde distintos dispositivos compatibles.

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Paraguay vuelve a desafiar los pronósticos

La clasificación frente a Alemania cambió la conversación alrededor de la selección paraguaya. Lo que comenzó como una participación enfocada en avanzar de ronda se transformó en una oportunidad real de competir entre las mejores selecciones del torneo. La Albirroja llega a Filadelfia con la tranquilidad de haber cumplido una gran actuación y con la ambición de seguir avanzando.

Francia representa un desafío completamente distinto por la calidad de sus individualidades y la profundidad de su plantilla, pero Paraguay ya demostró que sabe desenvolverse en partidos donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Dato Información Partido Paraguay vs. Francia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fase Octavos de final Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Hora 18:00 horas de Asunción TV TiGo Sports Streaming TiGo Online Estadio Lincoln Financial Field Ciudad Filadelfia, Pensilvania

La lectura de Noé Yactayo

“Paraguay ha encontrado en este Mundial una identidad competitiva que le permite sentirse cómodo incluso frente a rivales superiores sobre el papel. La victoria contra Alemania fortaleció la confianza de un equipo que entiende perfectamente cuáles son sus fortalezas y limitaciones. Frente a Francia necesitará sostener esa disciplina durante todo el partido y aprovechar cada oportunidad que aparezca. El favoritismo pertenece a los europeos, pero la Albirroja ya demostró que los pronósticos no siempre sobreviven a los noventa minutos.”