Este lunes 29 de junio continúan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y en Sudamérica hay un duelo que captará la atención de todo un país. Mira el partido Paraguay vs. Alemania EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports en TV y Online, a partir de la 5:30 p.m. hora de Asunción, desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Esta será la segunda vez en la historia en que Die Mannschaft y la Albirroja se verán las caras en el máximo torneo de selecciones de fútbol. El único antecedente oficial ocurrió el 15 de junio de 2002 durante los octavos de final del Mundial de Corea-Japón. En aquella ocasión, el conjunto germano se impuso de forma agónica por 1-0 con un gol de Oliver Neuville en el minuto 88, eliminando al combinado guaraní capitaneado por el arquero José Luis Chilavert.

El Alemania vs. Paraguay por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026

En Paraguay, existen dos métodos principales para ver Tigo Sports:a través del servicio de televisión por cable de Tigo o de manera digital mediante su aplicación móvil y plataforma web. Como la cadena posee los derechos de eventos de gran magnitud, sus señales transmiten el fútbol local y la participación de la selección nacional en el Mundial 2026.

Cabe mencionar que también se podrá ver el partido por televisión de señal abierta y online a través de GEN, Trece y POPU TV. En el resto de países de Sudamérica el partido Paraguay vs. Alemania por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de DSports y su plataforma DGO, así como Paramount+.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Alemania por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

El partido Paraguay vs. Alemania está programado para comenzar a partir de la 5:30 p.m. (hora en Asunción). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el juego desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts:

Argentina - 5:30 pm

Brasil - 5:30 pm

Paraguay - 5:30 pm

Uruguay - 5:30 pm

República Dominicana - 4:30 pm

Bolivia - 4:30 pm

Puerto Rico - 4:30 pm

Venezuela - 4:30 pm

Chile - 4:30 pm

Colombia - 3:30 pm

Ecuador - 3:30 pm

Perú - 3:20 pm

Mira la señal del Canal 12 de GEN para seguir el partido de Paraguay vs. Alemania en vivo y en directo, este lunes 29 de junio, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Paraguay vs. Alemania por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido Paraguay vs. Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se jugará este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Masschusetts:

4:30 p.m. - Hora del Este (ET)

3:30 p.m. - Hora del Centro (CT)

2:30 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

1:30 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

Paraguay y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusettss. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13), Unicanal, Popu TV, GOL Caracol, Canal RCN, TUDN, TV Azteca 7, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE PREMIER PY EN X DE @premier_py)