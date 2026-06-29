Este lunes 29 de junio continúan los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y en Sudamérica hay un duelo que captará la atención de todo un país. Mira el partido Paraguay vs. Alemania EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports en TV y Online, a partir de la 5:30 p.m. hora de Asunción, desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Esta será la segunda vez en la historia en que Die Mannschaft y la Albirroja se verán las caras en el máximo torneo de selecciones de fútbol. El único antecedente oficial ocurrió el 15 de junio de 2002 durante los octavos de final del Mundial de Corea-Japón. En aquella ocasión, el conjunto germano se impuso de forma agónica por 1-0 con un gol de Oliver Neuville en el minuto 88, eliminando al combinado guaraní capitaneado por el arquero José Luis Chilavert.
Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Paraguay vs. Alemania por el Mundial 2026
En Paraguay, existen dos métodos principales para ver Tigo Sports:a través del servicio de televisión por cable de Tigo o de manera digital mediante su aplicación móvil y plataforma web. Como la cadena posee los derechos de eventos de gran magnitud, sus señales transmiten el fútbol local y la participación de la selección nacional en el Mundial 2026.
Cabe mencionar que también se podrá ver el partido por televisión de señal abierta y online a través de GEN, Trece y POPU TV. En el resto de países de Sudamérica el partido Paraguay vs. Alemania por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de DSports y su plataforma DGO, así como Paramount+.
¿A qué hora juega Paraguay vs. Alemania por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?
El partido Paraguay vs. Alemania está programado para comenzar a partir de la 5:30 p.m. (hora en Asunción). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el juego desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts:
- Argentina - 5:30 pm
- Brasil - 5:30 pm
- Paraguay - 5:30 pm
- Uruguay - 5:30 pm
- República Dominicana - 4:30 pm
- Bolivia - 4:30 pm
- Puerto Rico - 4:30 pm
- Venezuela - 4:30 pm
- Chile - 4:30 pm
- Colombia - 3:30 pm
- Ecuador - 3:30 pm
- Perú - 3:20 pm
¿A qué hora juega Paraguay vs. Alemania por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en EE.UU.?
Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido Paraguay vs. Alemania por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se jugará este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Masschusetts:
- 4:30 p.m. - Hora del Este (ET)
- 3:30 p.m. - Hora del Centro (CT)
- 2:30 p.m. - Hora de la Montaña (MT)
- 1:30 p.m. - Hora del Pacífico (PT)