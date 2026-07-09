Este jueves 9 de julio comienzan los cuartos de final del Mundial 2026 y los aficionados al fútbol de primer nivel serán testigos de un enfrentamiento que más que un duelo, suena a revancha. Mira el partido Francia vs. Marruecos EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports en TV y Online , a partir de la 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX, desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos). Este enfrentamiento revive la semifinal de Qatar 2022, donde Les Bleus derrotaron por 2-0 a los Leones del Atlas. Ambas escuadras llegan con la moral a tope; Francia clasificó a esta ronda tras vencer a Paraguay 1-0, mientras que Marruecos selló su boleto a esta instancia tras una goleada 3-0 a Canadá.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS, (ESTADOS UNIDOS), 09/07/2026.- Telemundo Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido de Francia vs. Marruecos EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Gillette Stadium (Boston Stadium) en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Francia vs. Marruecos por los 4tos de final del Mundial 2026

TiGo Sports es una de las principales plataformas deportivas de Centroamérica y Sudamérica, con derechos de transmisión de diversas competiciones internacionales. Dependiendo del país, los usuarios pueden acceder a la señal por televisión o mediante streaming. Estas son las principales formas de ver TiGo Sports EN VIVO:

Canales TiGo Sports: Disponible para clientes de Tigo con servicio de televisión en los países donde opera la plataforma.

Disponible para clientes de Tigo con servicio de televisión en los países donde opera la plataforma. TiGo Sports App: Aplicación oficial para Android y iOS que permite seguir la programación en vivo desde dispositivos móviles.

Aplicación oficial para Android y iOS que permite seguir la programación en vivo desde dispositivos móviles. Sitio web de TiGo Sports: Los usuarios pueden acceder desde un navegador iniciando sesión con una cuenta de cliente de Tigo.

Los usuarios pueden acceder desde un navegador iniciando sesión con una cuenta de cliente de Tigo. Smart TV y dispositivos compatibles: La plataforma puede utilizarse desde televisores inteligentes y dispositivos de streaming compatibles, según la disponibilidad en cada país.

¿En qué países está disponible TiGo Sports?

Actualmente, TiGo Sports opera en varios mercados de Latinoamérica, entre ellos:

Bolivia

Paraguay

Guatemala

El Salvador

Honduras

Costa Rica

La disponibilidad de los eventos deportivos puede variar según los derechos de transmisión vigentes en cada territorio.

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

El partido Francia vs. Marruecos está programado para comenzar a partir de la 2:00 p.m. (Tiempo del Centro de México). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el juego desde el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts:

Argentina - 5:00 pm

Brasil - 5:00 pm

Paraguay - 5:00 pm

Uruguay - 5:00 pm

República Dominicana - 4:00 pm

Bolivia - 4:00 pm

Puerto Rico - 4:00 pm

Venezuela - 4:00 pm

Chile - 4:00 pm

Colombia - 3:00 pm

Ecuador - 3:00 pm

Perú - 3:00 pm

Revisa esta nota para que sepas en qué canales de TV se puede ver el Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido Francia vs. Marruecos por los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se jugará este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough, Masschusetts:

4:00 p.m. - Hora del Este (ET)

3:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

2:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

1:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)