Este domingo 14 de marzo continúa el Mundial 2026 y en Sudamérica hay un duelo que captará la atención de los aficionados del buen fútbol. Mira el partido Alemania vs. Curazao EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports en TV y Online, a partir de la 1:00 p.m. hora La Paz, desde el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Esta será la primera vez en la historia en que Die Mannschaft y el combinado curazoleño se verán las caras en el máximo torneo de selecciones de fútbol.

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

En Bolivia, la señal de Tigo Sports está disponible principalmente para los usuarios del operador Tigo, tanto en su servicio de televisión por cable como en su plataforma digital. Los clientes pueden acceder al canal directamente desde su paquete de TV, mientras que quienes prefieren verlo online pueden hacerlo a través de la app Tigo Sports Bolivia o mediante su sitio web oficial, iniciando sesión con su cuenta activa del servicio.

Cabe mencionar que también se podrá ver el partido por FBF Play, Entel TV Smart y en televisión abierta por Bolivia TV. En el resto de países de Sudamérica el partido Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de DSports y su plataforma DGO.

¿A qué hora juega Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

El partido Alemania vs. Curazao está programado para comenzar a partir de la 1:00 p.m. (hora en Bolivia). Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el juego desde el NRG Stadium de Houston, Texas:

Argentina - 2:00 pm

Brasil - 2:00 pm

Chile - 2:00 pm

Paraguay - 2:00 pm

Uruguay - 2:00 pm

Colombia - 12:00 pm

Ecuador - 12:00 pm

Perú - 12:00 pm

República Dominicana - 1:00 pm

Bolivia - 1:00 pm

Puerto Rico - 1:00 pm

Venezuela - 1:00 pm

¿A qué hora juega Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido Alemania vs. Curazao por la Fecha 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se jugará este domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas:

1:00 p.m. - Hora del Este (ET)

12:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

11:00 a.m. - Hora de la Montaña (MT)

10:00 a.m. - Hora del Pacífico (PT)