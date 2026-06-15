Este lunes 15 de junio continúa el Mundial 2026 y una otrora selección campeona hará su debut frente a una debutante en un encuentro que captará la atención de los aficionados del buen fútbol. Mira el partido Ecuador vs. Cabo Verde EN VIVO a través de la señal de TiGo Sports vía FOX Sports en TV y Online, a partir de la 6:00 p.m. horario peninsular / 12:00 p.m. ET, desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (Estados Unidos). Esta será la primera vez en la historia en que La Roja y los Tubarões Azuis(Tiburones Azules en portugués) se verán las caras en el máximo torneo de la FIFA.

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

En Centroamérica, la señal de Tigo Sports está disponible principalmente para los usuarios del operador Tigo, tanto en su servicio de televisión por cable como en su plataforma digital. Los clientes pueden acceder al canal directamente desde su paquete de TV, mientras que quienes prefieren verlo online pueden hacerlo a través de la app Tigo Sports o mediante su sitio web oficial, iniciando sesión con su cuenta activa del servicio. Sin embargo, previo al inicio de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, FOX Sports anunció que transmitirá todos los partidos en la mencionada región (Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Honduras y República Dominicana) en lugar de TiGo Sports.

Centroamérica México Puedes acceder a la cobertura de Fox Sports a través de operadores de TV paga regionales. Puedes sintonizar los partidos que emitirá la cadena a través de sus plataformas digitales o la app oficial de Fox Sports.

Cabe mencionar que también se podrá ver el partido por DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y tabii en España.. En el resto de países de Sudamérica el partido España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de DSports y su plataforma DGO, además de Paramount+.

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026?

El partido España vs. Cabo Verde está programado para comenzar a partir de la 6:00 p.m. (horario peninsular español) / 3:00 p.m. (hora de Praia) / 12:00 p.m. ET / 10:00 a.m. Tiempo del Centro de CDMX. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el juego desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia:

Argentina - 1:00 pm

Brasil - 1:00 pm

Chile - 1:00 pm

Paraguay - 1:00 pm

Uruguay - 1:00 pm

República Dominicana - 12:00 pm

Bolivia - 12:00 pm

Puerto Rico - 12:00 pm

Venezuela - 12:00 pm

Colombia - 11:00 am

Ecuador - 11:00 am

Perú - 11:00 am

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido España vs. Cabo Verde por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que se jugará este lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia:

12:00 p.m. - Hora del Este (ET)

11:00 a.m. - Hora del Centro (CT)

10:00 a.m. - Hora de la Montaña (MT)

9:00 a.m. - Hora del Pacífico (PT)