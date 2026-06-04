La selección de Guatemala afrontará este jueves 4 de junio una de las pruebas más exigentes de su calendario internacional cuando se enfrente a República Checa en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El amistoso comenzará a las 19:00 horas de Guatemala (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT en Estados Unidos) y servirá para que el técnico Luis Fernando Tena siga evaluando el crecimiento competitivo de la Bicolor frente a una selección europea con experiencia mundialista.

El encuentro también marcará una nueva etapa televisiva en Centroamérica, ya que Tigo Sports comenzará oficialmente su transición hacia FOX Sports de cara a la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Quieres saber cómo ver el partido EN VIVO desde tu Smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? Aquí te contamos todos los detalles para seguir la transmisión online y por TV.

La transformación de Tigo Sports hacia FOX Sports abarcará países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá y República Dominicana, mercados donde la cadena deportiva adquirió los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial 2026. El nuevo ecosistema televisivo buscará reforzar la cobertura regional con programación especializada, plataformas digitales y mayor presencia de eventos internacionales.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO, Guatemala vs. República Checa?

La transmisión oficial del amistoso entre Guatemala y República Checa estará disponible mediante FOX Sports Centroamérica, señal que reemplazará progresivamente la marca Tigo Sports dentro de la región. Durante los últimos años, la plataforma se consolidó como una de las principales casas televisivas de la selección guatemalteca y mantendrá la cobertura de la Bicolor bajo la nueva identidad deportiva rumbo al Mundial 2026.

Canales para ver FOX Sports en Guatemala

Claro TV y Claro TV+: Canal 1209 HD y Canal 209 SD

Tigo Guatemala: Canal 705

Además de la transmisión por televisión, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante FOX Sports App, Tigo Sports App y plataformas digitales compatibles con Smart TV, teléfonos móviles, tablets y computadoras.

¿Cómo ver Guatemala vs. República Checa ONLINE?

Los usuarios que prefieran seguir el amistoso internacional desde dispositivos móviles o computadoras podrán acceder a la transmisión mediante las aplicaciones oficiales y plataformas digitales habilitadas para la cobertura del encuentro.

Plataformas disponibles

Plataforma Disponible FOX Sports App Sí Tigo Sports App Sí Navegador web Sí Android Sí iPhone y iPad Sí Smart TV Sí PC y Laptop Sí

¿A qué hora juega Guatemala vs. República Checa?

Horarios y canales para ver Guatemala vs. República Checa EN VIVO

Países Horario TV Streaming Guatemala 19:00 FOX Sports FOX Sports App Honduras 19:00 FOX Sports FOX Sports App El Salvador 19:00 FOX Sports FOX Sports App Nicaragua 19:00 FOX Sports FOX Sports App Panamá 20:00 FOX Sports FOX Sports App República Dominicana 21:00 FOX Sports FOX Sports App Estados Unidos (ET) 21:00 — — Estados Unidos (PT) 18:00 — — México 20:00 — — Costa Rica 19:00 — — Colombia 20:00 — — Perú 20:00 — — Ecuador 20:00 — — Chile 21:00 — — Argentina 22:00 — — España 03:00 del viernes 5 de junio — —

¿Dónde se jugará Guatemala vs. República Checa?

El amistoso internacional se disputará en el Sports Illustrated Stadium, recinto ubicado en Harrison, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan y dentro de una de las zonas con mayor presencia de aficionados centroamericanos en Estados Unidos.

📍 Dirección del estadio

600 Cape May Street, Harrison, Nueva Jersey 07029, Estados Unidos.

Datos del Sports Illustrated Stadium

Información Detalle Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison Estado Nueva Jersey País Estados Unidos Capacidad Aproximadamente 25 mil espectadores Superficie Césped natural Equipo local New York Red Bulls

🌤 Clima esperado en Harrison

Las previsiones meteorológicas para la noche del jueves anticipan temperaturas cercanas a los 22 °C y condiciones favorables para el desarrollo del amistoso internacional.

🚗 ¿Cómo llegar al Sports Illustrated Stadium?

Los aficionados podrán acceder al recinto mediante la red PATH desde Manhattan, autobuses regionales, taxis y aplicaciones de movilidad. También existen estacionamientos privados alrededor del estadio para quienes lleguen en vehículo particular.

Aeropuerto más cercano

Aeropuerto Distancia aproximada Newark Liberty International Airport (EWR) 8 km

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Guatemala vs. República por amistoso al Mundial 2026

Partido: Guatemala vs. República Checa

Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Hora Guatemala: 19:00

Hora ET: 9:00 p.m.

Hora PT: 6:00 p.m.

TV: FOX Sports

Streaming: FOX Sports App

Estadio: Sports Illustrated Stadium

Ciudad: Harrison, Nueva Jersey

La Bicolor buscará aprovechar el apoyo de miles de aficionados chapines en Nueva Jersey para ofrecer una actuación sólida frente a República Checa, selección que utilizará el amistoso como parte de su preparación final antes del inicio del Mundial 2026.