El Día D ha llegado. Venezuela y Colombia sostendrán el juego más emocionante de la jornada 18 de las Eliminatorias Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026, este martes 9 de septiembre (19:30 horas de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT) en el Estadio Monumental de Maturín. El equipo de Fernando Batista tiene la obligación de ganar —y solo ganar— para asegura el repechaje mundialista. ¿Quieres saber el canal que transmite el juego de La Vinotinto EN VIVO y GRATIS desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público venezolano se verá por señal abierta de Venevisión y la app de Venevisión Play. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

La Vinotinto de Batista debe salir ofensivo, a buscar el partido, a ganar. Jugar en relación al resultado de El Alto puede resultar catastrófico.

No adelantó la alineación, pero Telasco Segovia y José ‘El Brujo’ Martínez deberán volver al once titular. El primero, volante del Inter Miami, se perdió el juego ante Argentina por suspensión, lo mismo que el centrocampista del Corinthians, que además viene de una fractura en la mano.

Un triunfo garantiza el pase, un empate o derrota también, siempre que La Verde no gane -si iguala queda fuera por diferencia de goles-.

Es la última pieza que queda en el rompecabezas de la larga eliminatoria sudamericana, que se inició en setiembre de 2023 y constó de 18 fechas.

La Vinotinto se mantiene invicta en el estadio Monumental de Maturín, la calurosa ciudad petrolera del oriente venezolano adonde llegará una Colombia clasificada.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Conmebol 2026?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de La Vinotinto vs. Colombia por la jornada 18 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Canal 4 de señal abierta

Canal 6 de Cabel Visión

Canal 21 de Intercable

Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

Conoce el canal de transmisión de Venezuela vs. Colombia, por la última fecha de Eliminatorias 2026, desde USA, México y España. (Foto: AFP / Composición MAG) / Piero Hatto

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Venezuela vs. Colombia GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela y Argentina.

Venezuela vs. Colombia : horario, TV y dónde ver en vivo las Eliminatorias Conmebol 2026

Partido : Venezuela vs. Colombia, por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

: Venezuela vs. Colombia, por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026 Fecha : Martes 09 de septiembre de 2025

: Martes 09 de septiembre de 2025 Hora : 19:30 de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT

: 19:30 de Caracas; 7:30 pm ET / 4:30 pm PT TV : Venevisión

: Venevisión Streaming : Venevisión Play

: Venevisión Play Estadio Más Monumental de Maturín, Venezuela

Venevisión EN VIVO - dónde ver Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias 2026 (Video: @FCFSeleccionCol)