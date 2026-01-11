La 83.ª edición de los Globos de Oro 2026, que premia lo mejor del cine y la televisión del último año, se celebrará este domingo 11 de enero (19:00 horas del Tiempo de Centro; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California.¿Quieres ver los Golden Globes tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Para el público de Latinoamérica, la gala podrá verse en vivo por el canal TNT y el servicio de streaming HBO Max, que también transmitirán la alfombra roja previa al evento.

Globo de Oro 2026: fecha, horario, TV y dónde ver en vivo los Golden Globes

Premios Globos de Oro 2026 Evento de cine y televisión 1. ¿Qué canal transmite? TNT Latinoamérica y HBO Max 2. ¿A qué hora empieza? 8pm ET / 5pm PT (19:00 MEX; 20:00 COL, PER y ECU; 22:00 ARG y CHI) 3. ¿Cuándo es? Domingo 11 de enero de 2025 4. ¿Dónde es la ceremonia? Teatro Beverly Hilton de Los Ángeles, California 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el minuto a minuto por el sitio web de Gestión Mix

Nikki Glaser repetirá como anfitriona y volverá a ponerse al frente de la gala, consolidándose como la conductora de referencia de los Globos de Oro en esta nueva etapa. Junto a ella, una larga lista de figuras de primer nivel subirá al escenario para presentar categorías y entregar estatuillas, con nombres como Julia Roberts, George Clooney, Ana de Armas, Amanda Seyfried, Miley Cyrus, Snoop Dogg, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Kevin Bacon, Ayo Edebiri y muchas otras personalidades del cine y la televisión.​

En el terreno cinematográfico, el gran foco de atención estará puesto en One Battle After Another, que llega como máxima favorita al acumular nueve nominaciones, incluida mejor película, dirección y guion, además de varias candidaturas interpretativas. Muy cerca se sitúa Sentimental Value, con ocho nominaciones, mientras que Sinners suma siete y completa el trío de producciones llamadas a repartirse buena parte de los premios de la noche, con Hamnet y Frankenstein también bien posicionadas en las principales categorías.​

En las categorías televisivas, varias series se disputan el protagonismo y buscan confirmar el excelente momento creativo de la ficción para plataformas y cadenas tradicionales. Producciones que dominaron la conversación durante la última temporada llegan con múltiples nominaciones en los apartados de drama, comedia y miniserie, en un año especialmente competitivo en el que el equilibrio entre grandes éxitos de audiencia y títulos de prestigio crítico marca la pauta de la lucha por los Globos de Oro 2026.​

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde México?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2025 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en México para los servicios de cable en Izzi, Megacable, Dish, SKY y Total Play.

Megacable – Canal 410 (SD) y 1410 (HD)

Total Play – Canal 435

Izzi – Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD)

Star TV – Canal 415

Dish – Canal 370 (SD) y Canal 870 (HD)

Sky – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Argentina?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2025 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Argentina para los servicios de cable en Antina, CPETV, TVCO, Cablevisión Flow, Dibox, Supercanal, Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Cablehogar.

DirecTV – Canal 502 y 1502 (HD)

Antina – Canal 69

CPETV – Canal 204 (SD/Digital) y Canal 704 (HD)

TVCO – Canal 308 (SD/Digital) y Canal 702 (HD)

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (Digital/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

Dibox: Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD)

Movistar TV – Canal 305 (HD)

Claro TV – Canal 309 (HD)

Supercanal – Canal 37/44 (Analógico), 423 (Digital) y 931 (HD)

Cablehogar – Canal 38 (A), 246 (D) y 856 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Estados Unidos?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Estados Unidos para los servicios de cable en Dish Network, DirecTV, Verizon FiOS y AT&T U-Verse.

Dish Network – Canal 138

DirecTV – Canal 246 (Este) y Canal 245-1 (Oeste, HD)

AT&T U-Verse – Canal 108 (Este), 109 (Oeste), 1108 (Este, HD) y 1109 (Oeste, HD)

Verizon FiOS – Canal 51 (SD) y Canal 551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Perú?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Perú para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Star Globalcom.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD)

Movistar TV – Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)

Claro TV – Canal 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD)

Star Globalcom – Canal 21

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Colombia?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Colombia para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, HTV, y Colcable.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 701 (SD), 702 (SD), 720 (HD) y 1701 (HD)

Colcable – Canal51, 23, 18 y 39.

HV TV – Canal 24

Conexión Digital Express – Canal 25 (HD)

Movistar TV: Canal 400 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Chile?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Chile para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, TuVes HD, Entel TV HD, Mundo Pacífico, VTR y Zapping TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

TuVes HD – Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD)

Entel TV HD – Canal 109 (HD)

Mundo Pacífico – Canal 66 (SD) y Canal 730 (HD)

VTR – Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD)

Claro TV – Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD).

Gtd/Telsur – Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV – Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD)

Zapping TV – Canal 52

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Ecuador?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Ecuador para los servicios de cable en DirecTV y Claro TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 140 (SD) y Canal 640 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Venezuela?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Venezuela para los servicios de cable en Movistar TV, Simple TV, Netuno e Inter.

Simple TV – Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD)

Movistar TV – Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD)

Netuno – Canal 63

Inter – Canal 48

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Panamá?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Panamá para los servicios de cable en Claro TV y Cable Honda.

Claro TV – Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD)

Cable Onda – Canal 234 (SD) y Canal 1234 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Bolivia?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Bolivia para los servicios de cable en Entel y TiGO.

Entel: Canal 282

TiGO: Canal 301 (SD), 406 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde República Dominicana?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en República Dominicana para los servicios de cable en Sky y Altice.

SKY – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

Altice – Canal 305 (SD) y Canal 445 (HD)

Claro TV – Canal 407/551 (HD) y Canal 1551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Costa Rica?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Costa Rica para los servicios de cable en Cabletica y Movistar TV.

Cabletica – Canal 40 y Canal 747 (HD)

Movistar TV – Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Uruguay?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Uruguay para los servicios de cable en DirecTV y Cablevisión Flow.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (D/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Paraguay?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en TiGO y Personal TV HD.

TiGO – 201 (SD), 301 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

Personal TV HD – Canal 243.

¿Dónde ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Honduras?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en Claro TV, Cable Color y Mayavisión.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D) y 1058 (HD)

Cable Color – Canal 30 (A), 260 (D) y 731 (HD)

Mayavisión – Canal 39

¿Cómo ver TNT en vivo con los Globos de Oro 2026 desde Guatemala?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Guatemala para los servicios de cable en Claro TV y TiGO.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D), 407 y 1310 (HD)

TiGO – Canal 29 (Analógico), 246 (Digital), 735 (HD)