Las Finales de la NBA 2025 están por comenzar y prometen emociones históricas. Este jueves 5 de junio, Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se enfrentan en el Juego 1 de una serie que marcará un antes y un después para ambas franquicias. ¿Lo mejor? Podrás ver este partidazo EN VIVO y GRATIS en Estados Unidos gracias a la señal de TNT Sports, así como otras opciones de TV y streaming como ABC, ESPN Deportes y Fubo, que ofrece prueba gratuita.

La cita es en el Paycom Center de Oklahoma City a partir de las 20:30 ET, y no hay margen para perderse el arranque de una serie que definirá al nuevo campeón de la NBA. ¿Quieres saber cómo, cuándo y dónde ver el juego por TNT Sports y otras plataformas? Aquí te dejamos la guía completa para no perderte nada.

¿Cómo ver EN VIVO el Juego 1 Thunder vs. Pacers por TNT Sports?

TNT Sports es uno de los canales oficiales para la transmisión de las Finales NBA 2025 en varios países de habla hispana. Si estás en Estados Unidos, además de TNT, puedes sintonizar el partido a través de:

ABC (TV abierta en inglés)

(TV abierta en inglés) ESPN Deportes (TV por cable en español)

(TV por cable en español) Fubo – con prueba gratuita por tiempo limitado

– con prueba gratuita por tiempo limitado Sling TV, Hulu + Live TV y otras plataformas con acceso a TNT y ABC

Streaming en vivo: Puedes ver el Juego 1 online desde la app o web de TNT, así como en NBA League Pass (fuera de EE.UU.), Fubo, y otras plataformas con acceso a canales afiliados.

¿A qué hora es el Juego 1 Thunder vs. Pacers?

Fecha: Jueves 5 de junio de 2025

Jueves 5 de junio de 2025 Hora: 20:30 ET / 19:30 CT / 17:30 PT

20:30 ET / 19:30 CT / 17:30 PT Estadio: Paycom Center, Oklahoma City, OK

Paycom Center, Oklahoma City, OK Transmisión: TNT Sports, ABC, ESPN Deportes, Fubo (online)

Canales y plataformas para ver Thunder vs. Pacers en Estados Unidos

Opción Tipo Idioma TNT Sports TV Cable / Online Español ABC TV Abierta Inglés ESPN Deportes TV Cable Español Fubo Streaming Inglés/Español Sling TV Streaming Inglés Hulu + Live TV Streaming Inglés

¿Dónde ver el resto de partidos de las Finales NBA 2025?

Todos los partidos de la serie se verán en Estados Unidos por:

TNT Sports

ABC

ESPN Deportes

Fubo (con prueba gratuita)

NBA App (con disponibilidad según región)

Thunder y Pacers se ven las caras este jueves 5 de junio por el Juego 1 de las finales de la NBA 2024-25. (Foto: NBA en 'X')