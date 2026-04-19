El Superclásico del fútbol argentino vuelve a paralizar al continente con el duelo entre River Plate y Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El partido se disputa este domingo 19 de abril (5:00 p.m. ARG) en el imponente Estadio Monumental, donde se vivirá una nueva edición de la rivalidad más intensa del fútbol sudamericano.
El “Millonario” llega en gran momento, con la clasificación a octavos de final ya asegurada y una racha positiva que lo posiciona como favorito, tras su reciente triunfo internacional y una seguidilla de victorias en el torneo local. Por su parte, el “Xeneize” también atraviesa un presente sólido, manteniendo un invicto importante y con la intención de dar el golpe como visitante para encaminar su clasificación a la siguiente fase.
Con ambos equipos en gran nivel, el partido promete emociones de principio a fin en un estadio repleto y con millones de espectadores pendientes en toda la región. Si quieres ver Boca vs. River EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo a través de TNT Sports.
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- Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV
- Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro
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- BVC HD
- CTC
- 2H Fiber Way
- Cabletel
- El Cuatro
- inTV
- Playcom
- TVCOA
- Del Viento TV
- Wiltel Next
Horario, TV y dónde ver en vivo Boca vs. River por Superclásico 2026
- Instancia: Fecha 15 del Torneo Apertura Betano 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina
- Día: Domingo, 19 de abril de 2026
- Horario: 17:00 (Buenos Aires)
- TV: TNT Sports | Streaming: DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow
- Lugar: Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, Argentina.