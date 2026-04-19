El Superclásico del fútbol argentino vuelve a paralizar al continente con el duelo entre River Plate y Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 . El partido se disputa este domingo 19 de abril (5:00 p.m. ARG) en el imponente Estadio Monumental, donde se vivirá una nueva edición de la rivalidad más intensa del fútbol sudamericano.

El “Millonario” llega en gran momento, con la clasificación a octavos de final ya asegurada y una racha positiva que lo posiciona como favorito, tras su reciente triunfo internacional y una seguidilla de victorias en el torneo local. Por su parte, el “Xeneize” también atraviesa un presente sólido, manteniendo un invicto importante y con la intención de dar el golpe como visitante para encaminar su clasificación a la siguiente fase.

Con ambos equipos en gran nivel, el partido promete emociones de principio a fin en un estadio repleto y con millones de espectadores pendientes en toda la región. Si quieres ver Boca vs. River EN VIVO y EN DIRECTO, podrás hacerlo a través de TNT Sports.

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Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre River Plate y Boca Juniors.

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CTC

2H Fiber Way

Cabletel

El Cuatro

inTV

Playcom

TVCOA

Del Viento TV

Wiltel Next

Horario, TV y dónde ver en vivo Boca vs. River por Superclásico 2026

Instancia : Fecha 15 del Torneo Apertura Betano 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina

: Fecha 15 del Torneo Apertura Betano 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina Día : Domingo, 19 de abril de 2026

: Domingo, 19 de abril de 2026 Horario : 17:00 (Buenos Aires)

: 17:00 (Buenos Aires) TV : TNT Sports | Streaming : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow

: TNT Sports | : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow Lugar: Estadio Mâs Monumental de Buenos Aires, Argentina.