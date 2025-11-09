Boca Juniors y River Plate medirán fuerzas en el segundo y último Superclásico del fútbol argentino del año a jugarse este domingo 9 de noviembre de 2025, a partir de las 16:30 horas de Buenos Aires , por el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. ¿Quieres ver el partidazo por Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del duelo estará a cargo de TNT Sports Premium del paquete Pack Fútbol en los cableoperadores de Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

El Superclásico Argentino no solo es un duelo de máxima rivalidad, sino que también es vital para ambos equipos en su lucha por la clasificación a los playoffs y, lo que es más importante, para obtener un cupo a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual. Los Xeneizes llegan con un mejor presente, liderando su zona con 23 puntos y dos triunfos consecutivos, mientras que los Millonarios atraviesan una crisis deportiva con cinco caídas en sus últimos seis juegos.

El enfrentamiento es fundamental para la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Actualmente, Boca se ubica segundo en la Tabla Anual con 56 puntos, mientras que River lo persigue de cerca en el tercer puesto con 52 unidades. Una victoria para el Azul y Oro no solo lo reafirmaría en la zona de clasificación directa a la fase de grupos del próximo certamen continental, sino que también complicaría severamente las aspiraciones del La Banda, que ha tenido una temporada 2025 sin títulos y marcada por eliminaciones tempranas.

A pesar de que River llega sumergido en una crisis —agravada por las recientes eliminaciones en Copa Libertadores (ante Palmeiras) y Copa Argentina—, el Superclásico siempre borra cualquier antecedente. Este encuentro en la penúltima jornada del Torneo Clausura es la oportunidad perfecta para que los dirigidos por Marcelo Gallardo rompan su mala racha y compliquen el liderato de la escuadra de Claudio Úbeda, quien asumió el cargo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo en octubre pasado.

Boca Juniors y River Plate se enfrentaron por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 (Foto: AFP)

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Boca vs. River por el Superclásico 2025?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir el superclásico entre Boca Juniors y River Plate en Argentina (no disponible en el extranjero) por la Jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver Boca vs. River EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre Boca Juniors y River Plate.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Superclásico Argentino?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

¡Llegó el día del Superclásico! Conoce la hora, las formaciones y dónde ver ONLINE GRATIS el partido Boca vs. River EN VIVO hoy. | Crédito: ligaprofesional.ar / Composición Mag

Boca Juniors vs. River Plate: fecha, hora, canal y ubicación del partido

Día : Domingo, 9 de noviembre de 2025

: Domingo, 9 de noviembre de 2025 Horario : 16:30 (Buenos Aires)

: 16:30 (Buenos Aires) TV : TNT Sports | Streaming : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow

: TNT Sports | : DGO, Telecentro Play, TNT Sports Go y Flow Instancia : Fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina 2025

: Fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina 2025 Lugar: Estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’ de Buenos Aires, Argentina

Boca Juniors recibe a su archirrival River Plate este domingo 9 de noviembre en 'La Bombonera' por la Jornada 15 del Clausura de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. | Crédito: GEC