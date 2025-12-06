Este sábado 6 de diciembre, la MLS llegará a su fin con el partido entre Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps, un duelo que tiene todos los condimentos para ser la mejor definición de los últimos tiempos en Estados Unidos. Lionel Messi vs. Thomas Müller en un duelo cargado de historia desde que se enfrentaban vistiendo las camisetas de Barcelona y Bayern Múnich, respectivamente.

El duelo de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps será transmitido por TNT Sports Argentina, a partir de las 4:30 p.m. hora Buenos Aires y aquí te dejo con toda la información para seguirlo minuto a minuto. Recordemos que Inter Miami viene de golear 5-1 a New York City, mientras que Vancouver Whitecaps dejó en el camino por 3-1 a San Diego FC.

¿Dónde ver TNT Sports Premium EN VIVO, Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por final MLS 2025?

Puedes obtener TNT Sports Premium en el paquete Pack Fútbol por un precio de 5300 pesos argentino en el servicio de cable de tu preferencia. De esta manera, podrás seguir la final de la MLS 2025 entre Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps en Argentina (no disponible en el extranjero). Aquí te decimos los canales que debes sintonizar en Cablevisión Flow, DIRECTV y Telecentro.

Canales 124 de Flow

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

¿Cómo ver Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO ONLINE por Streaming?

También puedes ver la señal de TNT Sports Premium en streaming desde tu teléfono móvil, PC, Tabelt o Smart TV en las apps de Flow, DIRECTV Go (DGO), Telecentro Play y TNT Sports Go, previo registro. Esta otra opción para que puedas mirar el partido completo entre Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps.

¿Cómo contratar TNT Sports con el paquete “Pack Fútbol” para ver Superclásico Argentino?

Necesitas consultar los precios de cada uno de los siguientes cableoperadores que cuentan con TNT Sports:

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 6 de noviembre de 2025

sábado 6 de noviembre de 2025 Lugar: Chase Stadium

Chase Stadium Hora: 4:30 p.m. Buenos Aires

4:30 p.m. Buenos Aires Canal TV: TNT Sports Argentina

TNT Sports Argentina Streaming: TNT Sports Play